«Астон Вилла» — «Бернли». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2023)

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вчера, 10:36

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Бернли» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.57. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Астон Вилла» все еще удерживает третье место в АПЛ и смогла набрать 39 очков, что на три пункта меньше, чем у лидера. Чтобы оставаться на такой высокой позиции, команде необходимо регулярно набирать очки и в предстоящей встрече она не имеет права их терять. Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и ничьей с «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

«Бернли» на данный момент выглядит безнадежно и бороться за выживание команде будет очень сложно. Перед стартом очередного тура в активе клуба лишь 11 очков и предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ . Трудно представить, за счет чего гости могут взять очки с мотивированной «Астон Виллой». Два последних матча «Бернли» завершились поражением от «Ливерпуля» (0:2) и успехом на выезде с «Фулхэмом» (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Астон Виллы» завершились исходом «обе забьют»

«Бернли» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Астон Вилла» выиграла два из пяти последних матчей с «Бернли» при одном поражении

Четыре последних поединка между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды часто обмениваются голами в личных встречах, и мы предполагаем, что в этот раз произойдет подобный вариант. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.