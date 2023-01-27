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«Аталанта» — «Сампдория». Прогноз на матч Серии А (28.01.2023)

вчера, 09:36
Аталанта

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф «Сампдории» можно за 9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.1

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.365.389.37
1XBET 1.36 5.55 9.70

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17.

Форма команд

У «Аталанты» кажется открылось второе дыхание, и команда очень много забивает в последних поединках. Перед стартом очередного тура клуб из Бергамо смог набрать 35 очков и занимает текущее шестое место в Серии А, отставая от «Ромы» на два пункта. В прошлом туре «Аталанта» сыграла в результативную ничью с «Ювентусом» (3:3), а ранее разгромила в кубке Италии «Специю» (5:2).

«Сампдория» продолжает находиться в зоне вылета и набрала лишь три пункта в последних пяти турах. Команда с девятью баллами идет на предпоследнем месте и отстает от спасительной 17-ой позиции уже на восемь пунктов. В предстоящей встрече даже ничья стала бы для гостей хорошим результатом. Два последних матча «Сампдории» завершились поражениями от «Удинезе» (0:1) и «Эмполи» (0:1).

Информация для ставок

  • Четыре последних поединка «Сампдории» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Аталанта» проиграла только две встречи из десяти последних во всех турнирах
  • «Аталанта» выиграла четыре последних матча у «Сампдории»
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Аталанта» на своем поле играет очень мощно и много забивает. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.61 1.32 2.24 1.72 1.75 2.18
1XBET 2.31 1.72
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