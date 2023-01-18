«Аталанта» — «Специя». Прогноз на матч Кубка Италии (19.01.2023)

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вчера, 13:10

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.4. Рискнуть на триумф «Специи» можно за 7.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 5.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Аталанта» выдала потрясающий матч в прошлом туре, забив много мячей, и теперь игроки находятся на подъеме. Коллектив вряд ли сможет побороться за медали в Серии А, поэтому кубок страны смотрится хорошей возможностью взять трофей в этом сезоне. В прошлом туре чемпионата Италии «Аталанта» разгромила «Салернитану» (8:2), а ранее минимально обыграла на выезде «Болонью» (2:1).

«Специя» является небольшим клубом, однако старается навязывать борьбу каждому сопернику. На данный момент коллектив занимает 15 место в Серии А и идет без поражений уже несколько матчей. Таким образом, «Аталанте» очень важно исключить недооценку соперника, иначе «Специя» вполне может наказать за ошибки соперника. Два последних матча «Специи» закончились победой над «Торино» (1:0) и ничейным результатом с «Лечче» (0:0).

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла лишь один матч из семи последних во всех турнирах

Шесть из десяти поединков «Специи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Аталанта» не проиграла ни одного матча «Специи» из последних шести

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Прогноз

«Аталанта» выглядит гораздо сильнее «Специи» и постарается без проблем выйти из этого поединка, обеспечив себе четвертьфинал кубка Италии. Предлагаем сделать ставку на победу «Аталанты» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.