«Атлетик» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.05.2022)

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вчера, 08:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Бетиса» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.

Форма команд

«Атлетик» терял очки в двух последних матчах и не смог войти в зону еврокубков, расположившись на седьмом месте. В активе команды 47 баллов, что всего на два пункта меньше, чем у «Бетиса», поэтому у нее есть все шансы побороться даже за Лигу Европы. В личной встрече у хозяев будет шанс обойти севильскую команду и порадовать болельщиков. В прошлом туре «Атлетик» спас ничейный результат с «Мальоркой» (1:1), а ранее на своем поле уступил «Севилье» (0:1).

«Бетис» не радует болельщиков последними результатами и выиграл всего одну из пяти последних игр в Ла Лиге. Команда занимает шестое место с 49 баллами, но уже в ближайшем матче в случае поражения опустится еще ниже. «Бело-зеленым» очень важно в этой встрече как минимум не проиграть. В прошлом туре «Бетис» крупно проиграл «Барселоне» (0:3), а ранее поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0).

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бетис» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Три из пяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень нацелены на результат и будут осторожничать. Предлагаем сделать ставку на ничью в этом поединке по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.