«Атлетик» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.67. Победа «Бетиса» оценивается по коэффициенту 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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0 : 1
завершен
вчера, 23:00
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.85. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.9.
Форма команд
«Атлетик» терял очки в двух последних матчах и не смог войти в зону еврокубков, расположившись на седьмом месте. В активе команды 47 баллов, что всего на два пункта меньше, чем у «Бетиса», поэтому у нее есть все шансы побороться даже за Лигу Европы. В личной встрече у хозяев будет шанс обойти севильскую команду и порадовать болельщиков. В прошлом туре «Атлетик» спас ничейный результат с «Мальоркой» (1:1), а ранее на своем поле уступил «Севилье» (0:1).
«Бетис» не радует болельщиков последними результатами и выиграл всего одну из пяти последних игр в Ла Лиге. Команда занимает шестое место с 49 баллами, но уже в ближайшем матче в случае поражения опустится еще ниже. «Бело-зеленым» очень важно в этой встрече как минимум не проиграть. В прошлом туре «Бетис» крупно проиграл «Барселоне» (0:3), а ранее поделил очки с «Реалом» Сосьедад (0:0).
Информация для ставок
- «Атлетик» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Бетис» не может выиграть на выезде уже пять поединков подряд
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Три из пяти встреч между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Команды очень нацелены на результат и будут осторожничать. Предлагаем сделать ставку на ничью в этом поединке по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.