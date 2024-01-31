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«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2024)

вчера, 09:56
Атлетик

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Атлетик» терял очки в последних турах, но по-прежнему идет в группе лидеров. В активе клуба из Бильбао 42 очка и текущее пятое место с отрывом от ближайшего соперника в шесть пунктов. На своем поле коллектив обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы и постараться не отставать от испанский грандов, которые идут немного впереди. В прошлом туре «Атлетик» потерял на выезде очки с «Кадисом» (0:0), а в кубке Испании одолел мадридский «Реал» (4:2, в дополнительное время).

«Мальорка» редко проигрывает в последнее время, а в кубке Испании даже вышла в полуфинал, что является большим достижением для клуба. Тем не менее, команда идет лишь на 15 месте с 20 баллами в Ла Лиге и ей стоит побеспокоиться за сохранение прописки. Любой результат кроме поражения будет для гостей приемлемым. Два последних матча «Мальорки» завершились поражением от «Бетиса» (0:1) и успехом с «Жироной» в кубке страны (3:2).

Информация для ставок

  • «Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах на своем поле
  • «Мальорка» проиграла лишь два матча из десяти последних
  • Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
  • Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме и с большой вероятностью должен набирать баллы в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:35
В этом матче не буду изобретать велосипед и выдумывать что-то оригинальное, а банально заиграю победу басков. Да, коэффициент низковатый, зато ставочка должна зайти спокойно и без валидола. Почему? Потому что Атлетик банально сильнее Мальорки. Судя по результатам матчей текущего сезона, и "красно-белые", и "красно-чёрные" сильно зависимы от фактора домашнего поля. И относительно данного поединка в Бильбао нам интересны две статистические выкладки. Первая - Мальорка проиграла более чем в половине выездных поединков чемпионата (в 6 из 11), в пяти крайних таковых потерпев пять поражений. Ну и вторая - Атлетик на своей территории одержал восемь побед в рамках Ла Лиги текущего сезона в 11 матчах. Мой прогноз - П1, ждём девятую домашнюю викторию "львов" в рамках Примеры.
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