«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2024)

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вчера, 09:56

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.

Форма команд

«Атлетик» терял очки в последних турах, но по-прежнему идет в группе лидеров. В активе клуба из Бильбао 42 очка и текущее пятое место с отрывом от ближайшего соперника в шесть пунктов. На своем поле коллектив обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы и постараться не отставать от испанский грандов, которые идут немного впереди. В прошлом туре «Атлетик» потерял на выезде очки с «Кадисом» (0:0), а в кубке Испании одолел мадридский «Реал» (4:2, в дополнительное время).

«Мальорка» редко проигрывает в последнее время, а в кубке Испании даже вышла в полуфинал, что является большим достижением для клуба. Тем не менее, команда идет лишь на 15 месте с 20 баллами в Ла Лиге и ей стоит побеспокоиться за сохранение прописки. Любой результат кроме поражения будет для гостей приемлемым. Два последних матча «Мальорки» завершились поражением от «Бетиса» (0:1) и успехом с «Жироной» в кубке страны (3:2).

Информация для ставок

«Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах на своем поле

«Мальорка» проиграла лишь два матча из десяти последних

Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетик» находится в хорошей форме и с большой вероятностью должен набирать баллы в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.