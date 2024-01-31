«Атлетик» — «Мальорка». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетик». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.5. Победа «Мальорки» оценивается по коэффициенту 7.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.
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завтра, 23:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.3.
Форма команд
«Атлетик» терял очки в последних турах, но по-прежнему идет в группе лидеров. В активе клуба из Бильбао 42 очка и текущее пятое место с отрывом от ближайшего соперника в шесть пунктов. На своем поле коллектив обязан обыгрывать команду из нижней части турнирной таблицы и постараться не отставать от испанский грандов, которые идут немного впереди. В прошлом туре «Атлетик» потерял на выезде очки с «Кадисом» (0:0), а в кубке Испании одолел мадридский «Реал» (4:2, в дополнительное время).
«Мальорка» редко проигрывает в последнее время, а в кубке Испании даже вышла в полуфинал, что является большим достижением для клуба. Тем не менее, команда идет лишь на 15 месте с 20 баллами в Ла Лиге и ей стоит побеспокоиться за сохранение прописки. Любой результат кроме поражения будет для гостей приемлемым. Два последних матча «Мальорки» завершились поражением от «Бетиса» (0:1) и успехом с «Жироной» в кубке страны (3:2).
Информация для ставок
- «Атлетик» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах на своем поле
- «Мальорка» проиграла лишь два матча из десяти последних
- Три последних матча между клубами завершились ничейным результатом
- Четыре из пяти последних матчей команда закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Атлетик» находится в хорошей форме и с большой вероятностью должен набирать баллы в этой встрече. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.