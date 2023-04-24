«Атлетик» Бильбао — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (27.04.2023)

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сегодня, 17:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Атлетик» Бильбао, а коэффициент на их победу составляет 1.78. Успех «Севильи» оценивается по коэффициенту 4.7 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.6.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.1. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.75. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Атлетик» показывает хорошие результаты и в пяти последних турах Ла Лиги набрал 13 очков. Команда вышла на седьмое место с 46 баллами и имеет хорошие шансы побороться за места в еврокубках. В предстоящей игре хозяевам придется приложить много усилий, чтобы переиграть «Севилью», которая в последнее время играет достаточно неплохо. В прошлом туре «Атлетик» обыграл на выезде «Альмерию» (2:1), а ранее оказался сильнее «Реала» Сосьедад (2:0).

«Севилья» практически не проигрывает в последних поединках и даже добилась очередного выхода в полуфинал Лиги Европы. В чемпионате Испании коллективу уже ничего не угрожает, ведь на данный момент он располагается на 12 месте с 38 баллами. В прошлом туре чемпионата Испании «Севилья» с большим трудом переиграла на своем поле «Вильярреал», а в Лиге Европы не оставила шансов «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Информация для ставок

«Севилья» проиграла лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Атлетика» из Бильбао завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Команды обменялись двумя победами в последних пяти личных встречах при одном ничейном результате

Прогноз

Команды немного забивают друг другу в личных встречах, поэтому предполагаем, что в этот раз одна из них не сможет отличиться голами. Сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.