«Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2024)

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вчера, 15:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Атлетико» не очень уверенно играет в последние месяцы и чередует победы с поражениями. Команда опустилась на пятое место в Ла Лиге, однако на кубковой матч настрой у «матрасников» будет совершенно другой. В мадридском дерби подопечные Симеоне постараются порадовать своих болельщиков и выбить из турнира одного из фаворитов. Два последних матча «Атлетико» завершились поражением в дополнительное время в полуфинале суперкубка Испании (3:5) и победой в кубке страны над «Луго» (3:1).

«Реал» Мадрид добился красивой победы над «Барселоной» в суперкубке Испании (4:1) и в хорошем настроении готовиться к не менее важной и принципиальной встрече с «Атлетико». Кроме того, «сливочные» идут среди лидеров Ла Лиги и имеют шансы победить во всех турнирах, где принимают участие, если хватит физических сил на весь сезон. В недавней игре в рамках кубка Испании «Реал» прошел «Арандину» (3:1).

Информация для ставок

Мадридский «Реал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Матрасники» на своем стадионе обыграли девять из десяти поединков за последнее время

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Реал» не может выиграть у «Атлетико» уже четыре поединка подряд

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды часто обмениваются голами и в этот раз также существует большая вероятность повторения этого результата. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.