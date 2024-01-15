«Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч кубка Испании (18.01.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Реал». Команда играет на выезде и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Атлетико» оценивается по коэффициенту 2.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.
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18 января 2024, 23:30
четверг
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Атлетико» не очень уверенно играет в последние месяцы и чередует победы с поражениями. Команда опустилась на пятое место в Ла Лиге, однако на кубковой матч настрой у «матрасников» будет совершенно другой. В мадридском дерби подопечные Симеоне постараются порадовать своих болельщиков и выбить из турнира одного из фаворитов. Два последних матча «Атлетико» завершились поражением в дополнительное время в полуфинале суперкубка Испании (3:5) и победой в кубке страны над «Луго» (3:1).
«Реал» Мадрид добился красивой победы над «Барселоной» в суперкубке Испании (4:1) и в хорошем настроении готовиться к не менее важной и принципиальной встрече с «Атлетико». Кроме того, «сливочные» идут среди лидеров Ла Лиги и имеют шансы победить во всех турнирах, где принимают участие, если хватит физических сил на весь сезон. В недавней игре в рамках кубка Испании «Реал» прошел «Арандину» (3:1).
Информация для ставок
- Мадридский «Реал» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Матрасники» на своем стадионе обыграли девять из десяти поединков за последнее время
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Реал» не может выиграть у «Атлетико» уже четыре поединка подряд
Прогноз
Исходя из статистики личных встреч, команды часто обмениваются голами и в этот раз также существует большая вероятность повторения этого результата. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.