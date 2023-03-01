«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Севильи» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.
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04 марта 2023, 23:00
суббота
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.
Форма команд
«Атлетико» обрел стабильность в чемпионате Испании и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Мадридский клуб занимает четвертое место с 42 баллами и всего на один балл отстает от ближайшего соперника. В матче с «Севильей», хозяева выглядят фаворитами, но к сопернику следует отнестись с осторожностью, чтобы не получить большие проблемы в течении поединка. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1), а ранее минимально обыграл «Атлетик» (1:0).
«Севилья» снова не может выиграть несколько матчей и практически позволила отыграться в недавнем матче ПСВ (0:2) в рамках Лиги Европы. Коллектив идет в чемпионате Испании на 14 месте с 25 баллами и обязана дальше набирать баллы, ведь опережает зону вылета всего на два пункта. В прошлой игре чемпионата «Севилья» проиграла «Осасуне» на своем стадионе (2:3).
Информация для ставок
- Пять последних матчей «Атлетико» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» не может выиграть четыре последних матчей на выезде
- «Атлетико» и «Севилья» обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Исходя из статистики личных встреч, команды не радуют зрителей большим количеством забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.