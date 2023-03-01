«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (04.03.2023)

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сегодня, 12:37

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Севильи» оценивается по коэффициенту 5.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.65. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Атлетико» обрел стабильность в чемпионате Испании и имеет серию из нескольких матчей без поражений. Мадридский клуб занимает четвертое место с 42 баллами и всего на один балл отстает от ближайшего соперника. В матче с «Севильей», хозяева выглядят фаворитами, но к сопернику следует отнестись с осторожностью, чтобы не получить большие проблемы в течении поединка. В прошлом туре «Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (1:1), а ранее минимально обыграл «Атлетик» (1:0).

«Севилья» снова не может выиграть несколько матчей и практически позволила отыграться в недавнем матче ПСВ (0:2) в рамках Лиги Европы. Коллектив идет в чемпионате Испании на 14 месте с 25 баллами и обязана дальше набирать баллы, ведь опережает зону вылета всего на два пункта. В прошлой игре чемпионата «Севилья» проиграла «Осасуне» на своем стадионе (2:3).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Атлетико» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» не может выиграть четыре последних матчей на выезде

«Атлетико» и «Севилья» обменялись двумя победами в пяти последних матчей при одной ничьей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды не радуют зрителей большим количеством забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.