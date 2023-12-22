«Атлетико» — «Севилья». Прогноз на матч чемпионата Испании (23.12.2023)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Севильи» оценивается по коэффициенту 6.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Атлетико» сдает позиции в последних матчах и заметно откатился назад от лидеров. Сейчас «матрасники» занимают четвертое место с 45 баллами и отстают от третьего места на три пункта. В матче с кризисной «Севильей» от хозяев будут ждать только победы, которая возможно поможет приблизиться к лидерам. Два последних поединка «Атлетико» завершились ничьей с «Хетафе» (3:3) и поражением на выезде от «Атлетика» Бильбао (0:2).

«Севилья» осталась без еврокубков на весенний период и сейчас может полностью сосредоточиться, чтобы исправить ситуацию в Ла Лиге, где клуб занимает лишь 15 место с 16 баллами в активе. Чтобы не опуститься еще ниже, гостям важно набирать очки в ближайших матчах. В прошлом матче «Севилья» уверенно обыграла на выезде «Гранаду» (3:0), а ранее с тем же счетом проиграла «Хетафе» (0:3).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Атлетико» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Атлетико» выиграл два из пяти последних матчей у «Севильи» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, команды часто обмениваются забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.