«Аугсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

Ставки букмекеров
В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать за 4.
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05 ноября 2022, 17:30
суббота
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Аугсбург» после ряда успешных поединков два месяца назад, уже несколько встреч не может победить в чемпионате Германии. Команда откатилась на 13 место с 14 баллами и от зоны вылета их отделяет всего пять очков. В предстоящей встрече с «Айнтрахтом» Ф хозяев устроит даже ничейный результат. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и ничьей с «РБ Лейпциг» (3:3).
«Айнтрахт» Франкфурт смог выиграть последний тур Лиги Чемпионов и пробиться в плей-офф, что невероятно добавляет сил и уверенности в себе. В чемпионате Германии коллектив занимает пятое место с 20 баллами и не собирается отставать от группы лидеров. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Ф обыграл «Спортинг» (2:1), а в чемпионате команда уступила на своем поле «Боруссии» Д (1:2).
Информация для ставок
- «Аугсбург» не выигрывал уже четыре матча подряд во всех турнирах
- «Айнтрахт» Ф выиграл три последние выездные встречи
- Две последние игры между клубами завершались ничейным результатом
- Четыре матча между командами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Аугсбург» находится на спаде своих возможностей и на своем поле постарается хотя бы не проиграть сопернику. Предлагаем поверить в ничью и сделать ставку по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.