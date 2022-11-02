«Аугсбург» — «Айнтрахт» Франкфурт. Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать за 4.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.6 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Аугсбург» после ряда успешных поединков два месяца назад, уже несколько встреч не может победить в чемпионате Германии. Команда откатилась на 13 место с 14 баллами и от зоны вылета их отделяет всего пять очков. В предстоящей встрече с «Айнтрахтом» Ф хозяев устроит даже ничейный результат. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Штутгарта» (1:2) и ничьей с «РБ Лейпциг» (3:3).

«Айнтрахт» Франкфурт смог выиграть последний тур Лиги Чемпионов и пробиться в плей-офф, что невероятно добавляет сил и уверенности в себе. В чемпионате Германии коллектив занимает пятое место с 20 баллами и не собирается отставать от группы лидеров. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Ф обыграл «Спортинг» (2:1), а в чемпионате команда уступила на своем поле «Боруссии» Д (1:2).

Информация для ставок

«Аугсбург» не выигрывал уже четыре матча подряд во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф выиграл три последние выездные встречи

Две последние игры между клубами завершались ничейным результатом

Четыре матча между командами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Аугсбург» находится на спаде своих возможностей и на своем поле постарается хотя бы не проиграть сопернику. Предлагаем поверить в ничью и сделать ставку по коэффициенту 4.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.