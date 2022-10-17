«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч кубка Германии (19.10.2022)

1666004237

вчера, 13:57

Ставки букмекеров

В этой встрече большое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно выбрать по 4.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.53.

Форма команд

«Аугсбург» в прошлом туре прервал свою серию без поражений из нескольких матчей, но команда по-прежнему чувствует уверенность в собственных силах и находится в середине турнирной таблицы Бундеслиги. Совсем недавно коллектив уже обыгрывал «Баварию» на своем поле в чемпионате, поэтому предстоящая встреча обещает быть интересной. Два последних поединка «Аугсбурга» завершились поражением от «Кельна» (2:3) и ничьей с «Вольфсбургом» (1:1).

«Бавария» после уверенной победы над «Фрайбургом» (5:0) в чемпионате, подходит к матчу кубка Германии в полной готовности, ведь в прошлом году коллективу не удалось выиграть этот турнир. Кроме того, мюнхенские футболисты сделали выводы по поражению в чемпионате и постарается не допускать подобных ошибок и недооценки соперника. Ранее «Бавария» обыграла на выезде «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (4:2).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

«Бавария» проиграла два из трех последних поединков с «Аугсбургом»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» обязана выигрывать в этом матче, чтобы продолжить свой путь за кубком Германии, возвращения которого очень ждут болельщики команды. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.