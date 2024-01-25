«Аугсбург» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (27.01.2024)

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вчера, 18:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Аугсбурга» оценивается за 9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Аугсбург» заметно прибавил к качеству в обороне и мало пропускает в последних матчах, что дало команде некоторые результаты. Команда набрала 21 балл и занимает 10 место, что позволяет ей не думать о зоне вылета. В матче с «Баварией» у хозяев будут шансы огорчить Нойера, но одержать победу будет очень сложно. В прошлом туре «Аугсбург» на выезде обыграл «Боруссию» М (2:1), а ранее только на последних минутах уступил лидеру «Байеру» (0:1).

«Баварии» очень непросто дались последние результаты, а расстояние к «Байеру» не сократилось. Сейчас мюнхенский клуб занимает второе место с 44 баллами и на четыре пункта отстает от лидера. Предстоящий поединок очень важен для гостей, ведь еще одна осечка поставит подопечных Тухеля в неприятную ситуацию. Два последних матча «Баварии» завершились поражением от «Вердера» (0:1) и победой с таким же счетом над «Унион» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Аугсбург» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч будет тяжелым и нервным для обоих клубов, но чемпион Германии должен добывать победу в этот футбольный вечер. Предлагаем сделать ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.