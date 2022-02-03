«Аугсбург» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

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вчера, 15:17

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.35.

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Унион Берлин» находится в отличной физической форме и не проигрывает в Бундеслиге уже несколько матчей подряд. Команда занимает высокое для себя четвертое место и набрала 34 очка, отставая от ближайшего соперника «Байера» всего на один пункт. Матч с командой из нижней турнирной таблицы станет реальным шансом в случае победы укрепить свое турнирное положение. В прошлом туре «Унион Берлин» обыграл на выезде «Боруссию» М (2:1), а перед этим с тем же счетом одолел «Хоффенхайм» (2:1).

«Аугсбург» продолжает оставаться внизу турнирной таблицы и смог выиграть всего четыре игры в сезоне. Сейчас коллектив занимает 16 место в Бундеслиги и набрал только 19 очков, что не позволяет ему покинуть зону вылета, а отставание от ближайшего соперника составляет два балла. Клуб пропустил уже 35 мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. Две последние встречи «Аугсбурга» завершились крупным поражением от «Байера» (1:5) и ничейным результатом с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

«Аугсбург» не может выиграть уже шесть матчей подряд

Семь последних домашних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Аугсбург» выиграл два из трех последних матчей с «Унион Берлин» на своем поле

Прогноз

«Унион Берлин» выглядит гораздо увереннее своего соперника и наверняка сможет продлить свою серию без поражений в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.