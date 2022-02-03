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«Аугсбург» — «Унион Берлин». Прогноз на матч Бундеслиги (05.02.2022)

вчера, 15:17

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.55. В случае победы «Аугсбурга», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.943.362.53
Мелбет 2.80 3.50 2.68
1XBET 2.80 3.50 2.68
BetBoom 2.78 3.28 2.71

Также в линии букмекеры предлагают 2.03 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Унион Берлин» находится в отличной физической форме и не проигрывает в Бундеслиге уже несколько матчей подряд. Команда занимает высокое для себя четвертое место и набрала 34 очка, отставая от ближайшего соперника «Байера» всего на один пункт. Матч с командой из нижней турнирной таблицы станет реальным шансом в случае победы укрепить свое турнирное положение. В прошлом туре «Унион Берлин» обыграл на выезде «Боруссию» М (2:1), а перед этим с тем же счетом одолел «Хоффенхайм» (2:1).

«Аугсбург» продолжает оставаться внизу турнирной таблицы и смог выиграть всего четыре игры в сезоне. Сейчас коллектив занимает 16 место в Бундеслиги и набрал только 19 очков, что не позволяет ему покинуть зону вылета, а отставание от ближайшего соперника составляет два балла. Клуб пропустил уже 35 мячей, что является одним из худших результатов в чемпионате. Две последние встречи «Аугсбурга» завершились крупным поражением от «Байера» (1:5) и ничейным результатом с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

  • «Аугсбург» не может выиграть уже шесть матчей подряд
  • Семь последних домашних матчей «Аугсбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Аугсбург» выиграл два из трех последних матчей с «Унион Берлин» на своем поле

Прогноз

«Унион Берлин» выглядит гораздо увереннее своего соперника и наверняка сможет продлить свою серию без поражений в Бундеслиге. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.53 1.81 2.08 1.43 2.94
Мелбет 1.85 2.10
1XBET 1.85 2.10
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