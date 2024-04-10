«Аугсбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (12.04.2024)

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вчера, 22:53

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Аугсбург» набрал лишь один балл в последних двух турах Бундеслиги, чем существенно осложнил себе задачу попадания в еврокубки. На данный момент коллектив располагается на седьмом месте с 36 баллами и уже на шесть пунктов отстает от «Айнтрахта». Если хозяева и сейчас потеряют очки, то возможности исправить ситуацию практически не останется. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Хоффенхайма» (1:3) и ничьей с «Кельном» (1:1).

«Унион» проводит не самый лучший сезон и сейчас главной задачей является сохранение прописки в Бундеслиге. Команда располагается на 13 месте с 29 баллами и отстает на семь пунктов от нынешнего соперника. В случае поражения коллектив может вновь стать ближе к зоне вылета, чего не хочется болельщиками. В прошлом туре «Унион» уступил «Байеру» (0:1), а ранее смог выстоять ничью на выезде с «Айнтрахтом» (0:0).

Информация для ставок

«Аугсбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних выездных матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Статистика этих команд говорит сама за себя и зрителям вряд ли стоит ожидать в этой игре голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.