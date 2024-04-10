«Аугсбург» — «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (12.04.2024)

Ставки букмекеров
В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.07. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.55. Ничью можно выбрать по 3.5.
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завтра, 21:30
Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.
Форма команд
«Аугсбург» набрал лишь один балл в последних двух турах Бундеслиги, чем существенно осложнил себе задачу попадания в еврокубки. На данный момент коллектив располагается на седьмом месте с 36 баллами и уже на шесть пунктов отстает от «Айнтрахта». Если хозяева и сейчас потеряют очки, то возможности исправить ситуацию практически не останется. Два последних матча «Аугсбурга» завершились поражением от «Хоффенхайма» (1:3) и ничьей с «Кельном» (1:1).
«Унион» проводит не самый лучший сезон и сейчас главной задачей является сохранение прописки в Бундеслиге. Команда располагается на 13 месте с 29 баллами и отстает на семь пунктов от нынешнего соперника. В случае поражения коллектив может вновь стать ближе к зоне вылета, чего не хочется болельщиками. В прошлом туре «Унион» уступил «Байеру» (0:1), а ранее смог выстоять ничью на выезде с «Айнтрахтом» (0:0).
Информация для ставок
- «Аугсбург» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- Восемь из десяти последних выездных матчей «Униона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Статистика этих команд говорит сама за себя и зрителям вряд ли стоит ожидать в этой игре голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.