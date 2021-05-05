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«Аякс-2» — «Де Графсхап». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

вчера, 20:02

«Аякс-2» примет на своем поле «Де Графсхап» 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Графсхап». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу «Аякса-2» за 3.80.

Форма команд

«Аякс-2» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб набрал 36 пунктов. В последних поединках «Аякс-2» не показывает игры достойного уровня и часто теряет очки. Некоторым болельщикам даже сложно вспомнить, когда их клуб побеждал в последний раз. Грядущий матч против «Графсхапа» может стать очередным провалом.

«Де Графсхап» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 75 пунктов. Команда не проигрывает в течение длительного периода времени, это хорошая подготовка перед встречей с «Аяксом-2». Если «Графсхап» выиграет в этом матче, клуб продлит и без того прекрасную серию без поражений.

Информация для ставок

  • «Графсхап» забил семь мячей в последних пяти играх
  • «Аякс-2» не может победить шесть игр кряду
  • «Графсхап» не проигрывает пять матчей подряд

Прогноз

В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.42. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше четырех» за 2.75.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «АЗ-2» — «Экселсиор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.47 2.18 1.72
1XBET 4.64 1.16 2.69 1.45 2.15 1.70
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Де Графсхап»
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