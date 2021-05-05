«Аякс-2» — «Де Графсхап». Прогноз на матч первого дивизиона Нидерландов (07.05.2021)

«Аякс-2» примет на своем поле «Де Графсхап» 7 мая. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом, по мнению букмекеров, является «Графсхап». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.80. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.80 и на победу «Аякса-2» за 3.80.
Форма команд
«Аякс-2» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне клуб набрал 36 пунктов. В последних поединках «Аякс-2» не показывает игры достойного уровня и часто теряет очки. Некоторым болельщикам даже сложно вспомнить, когда их клуб побеждал в последний раз. Грядущий матч против «Графсхапа» может стать очередным провалом.
«Де Графсхап» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 75 пунктов. Команда не проигрывает в течение длительного периода времени, это хорошая подготовка перед встречей с «Аяксом-2». Если «Графсхап» выиграет в этом матче, клуб продлит и без того прекрасную серию без поражений.
Информация для ставок
- «Графсхап» забил семь мячей в последних пяти играх
- «Аякс-2» не может победить шесть игр кряду
- «Графсхап» не проигрывает пять матчей подряд
Прогноз
В этом матче можно поставить на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.42. Еще одна актуальная ставка — «тотал забитых мячей больше четырех» за 2.75.
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