«Йонг Аякс» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

1644069529

вчера, 16:58

7 февраля 2022 года состоится поединок «Йонг Аякс — Йонг ПСВ ». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг Аякс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Йонг ПСВ » в 4.40. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Аякс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Всего у коллектива 51 забитый гол и 35 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Аякс» играет очень неплохо и лишь один раз потерял очки — победа над «Йонг АЗ Алкмар» со счетом 2:1, а также поражение от «Телстара» 1:0 и три балла с «Ден Босхом» 2:1.

«Йонг ПСВ » идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. У коллектива десять побед, пять ничьих и девять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Йонг ПСВ » показывает очень хороший уровень и регулярно набирает баллы — победы над «Хельмондом» со счетом 2:0, а также над «Эксельсиором» 3:0 и над «Венло» 1:4.

Информация для ставок

«Йонг Аякс» проиграл один матч из последних пяти

«Йонг ПСВ » не проигрывает пять игр кряду

» не проигрывает пять игр кряду У «Йонг Аякса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз