«Йонг Аякс» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

7 февраля 2022 года состоится поединок «Йонг Аякс — Йонг ПСВ». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
|
- : -
завтра, 22:00
Ставки букмекеров
В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг Аякс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Йонг ПСВ» в 4.40. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.05.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Йонг Аякс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Всего у коллектива 51 забитый гол и 35 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Аякс» играет очень неплохо и лишь один раз потерял очки — победа над «Йонг АЗ Алкмар» со счетом 2:1, а также поражение от «Телстара» 1:0 и три балла с «Ден Босхом» 2:1.
«Йонг ПСВ» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. У коллектива десять побед, пять ничьих и девять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Йонг ПСВ» показывает очень хороший уровень и регулярно набирает баллы — победы над «Хельмондом» со счетом 2:0, а также над «Эксельсиором» 3:0 и над «Венло» 1:4.
Информация для ставок
- «Йонг Аякс» проиграл один матч из последних пяти
- «Йонг ПСВ» не проигрывает пять игр кряду
- У «Йонг Аякса» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Йонг ПСВ» по коэффициенту 2.07. Гости выглядят очень хорошо в последних матчах и имеют все шансы на то, чтобы обыграть своего оппонента.