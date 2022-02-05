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«Йонг Аякс» — «Йонг ПСВ». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (07.02.2022).

вчера, 16:58

7 февраля 2022 года состоится поединок «Йонг Аякс — Йонг ПСВ». Этот матч пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.064.58
Фонбет 1.65 4.00 4.50

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Йонг Аякс». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.67. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Йонг ПСВ» в 4.40. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.05.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Аякс» идет на третьей строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У команды 14 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Всего у коллектива 51 забитый гол и 35 пропущенных мячей. В последних встречах «Йонг Аякс» играет очень неплохо и лишь один раз потерял очки — победа над «Йонг АЗ Алкмар» со счетом 2:1, а также поражение от «Телстара» 1:0 и три балла с «Ден Босхом» 2:1.

«Йонг ПСВ» идет в нынешнем сезоне на девятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 пунктов. У коллектива десять побед, пять ничьих и девять поражений. Клуб забил 43 гола и пропустил 34 мяча. В последних матчах «Йонг ПСВ» показывает очень хороший уровень и регулярно набирает баллы — победы над «Хельмондом» со счетом 2:0, а также над «Эксельсиором» 3:0 и над «Венло» 1:4.

Информация для ставок

  • «Йонг Аякс» проиграл один матч из последних пяти
  • «Йонг ПСВ» не проигрывает пять игр кряду
  • У «Йонг Аякса» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Йонг ПСВ» по коэффициенту 2.07. Гости выглядят очень хорошо в последних матчах и имеют все шансы на то, чтобы обыграть своего оппонента.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.58 1.88 1.98
Фонбет 2.25 1.55
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:21
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:09
Игра на три результата
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