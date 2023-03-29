«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (31.03.2023)

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сегодня, 09:52

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не радует болельщиков в последних турах Бундеслиги и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Сейчас коллектив занимает шестое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Чтобы рассчитывать побороться за более высокие места, хозяевам очень нужна победа. В прошлой товарищеской игре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1), а ранее уступил на выезде «Униону» (0:2).

«Бохум» после серии поражений добился максимального результата в двух последних турах, и пауза на международные поединки вряд ли была для клуба кстати. Сейчас команда занимает 14 место с 25 очками и только на четыре пункта опережает зону вылета, поэтому крайне мотивирована на результат в каждой встрече. Два последних матча в Бундеслиге закончились победами «Бохума» над «РБ Лейпциг» (1:0) и «Кельном» (2:0).

Информация для ставок

Шесть последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» Ф не может выиграть уже семь поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Айнтрахт» Ф выиграл у «Бохума» три из пяти последних встреч при двух поражениях

Прогноз

Чтобы не провалить сезон, «Айнтрахту» Ф сейчас очень важно собраться и показывать достойный результат. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.