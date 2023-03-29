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«Айнтрахт» Франкфурт – «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (31.03.2023)

сегодня, 09:52
Бохум

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58. В случае победы «Бохума», зайдет коэффициент 6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.376.00
Лига Ставок 1.60 4.30 5.60

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф не радует болельщиков в последних турах Бундеслиги и не может выиграть уже несколько матчей подряд. Сейчас коллектив занимает шестое место с 40 баллами и отстает от ближайшего соперника на пять пунктов. Чтобы рассчитывать побороться за более высокие места, хозяевам очень нужна победа. В прошлой товарищеской игре «Айнтрахт» Ф сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1), а ранее уступил на выезде «Униону» (0:2).

«Бохум» после серии поражений добился максимального результата в двух последних турах, и пауза на международные поединки вряд ли была для клуба кстати. Сейчас команда занимает 14 место с 25 очками и только на четыре пункта опережает зону вылета, поэтому крайне мотивирована на результат в каждой встрече. Два последних матча в Бундеслиге закончились победами «Бохума» над «РБ Лейпциг» (1:0) и «Кельном» (2:0).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Айнтрахт» Ф не может выиграть уже семь поединков подряд во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Айнтрахт» Ф выиграл у «Бохума» три из пяти последних встреч при двух поражениях

Прогноз

Чтобы не провалить сезон, «Айнтрахту» Ф сейчас очень важно собраться и показывать достойный результат. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.58.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.34 1.35 2.14 1.76 1.68 2.28
Лига Ставок 2.04 1.75 1.61 2.27
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:13
Победа команды хозяев поля с форой (-1) в этом матче. Удачи
Гость
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