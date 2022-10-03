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«Айнтрахт» Франкфурт – «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

вчера, 10:08
Айнтрахт Ф

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05 В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.453.642.16
Мелбет 3.42 3.76 2.18
1XBET 3.42 3.76 2.18

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после довольно неожиданного поражения в первом туре, смог добиться победы в следующей игре и таким образом, победитель Лиги Европы прошлого сезона с тремя очками делит 2-3 место в группе. В домашней встрече с фаворитом квартете хозяевам очень важно не проиграть и набрать очки. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» Ф обыграл лидера «Унион» (2:0), а ранее обыграл на выезде «Штутгарт» (3:1).

«Тоттенхэм» неплохо начал турнир, но во втором туре на последних минутах пропустил два мяча от «Спортинга» и уступил (0:2). Теперь допускать осечки подопечным Конте очень нежелательно, ведь команда сама себе может создать большие проблемы. Два последних матча коллектива из Лондона завершились обидным поражением от «Арсенала» в дерби (1:3) и разгромом «Лестера» (6:2).

Информация для ставок

  • «Айнтрахт» Ф выиграл три последних матча подряд, пропустив всего один мяч
  • «Тоттенхэм» проиграл лишь в двух выездных встречах из десяти последних
  • Четыре домашних матча «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.21 1.38 2.09 1.80 1.63 2.39
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:51
Сложный матч для Шпор ожидается
Гость
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