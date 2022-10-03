«Айнтрахт» Франкфурт – «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (04.10.2022)

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вчера, 10:08

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.05 В случае победы «Айнтрахта» Ф, зайдет коэффициент 3.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 1.8 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф после довольно неожиданного поражения в первом туре, смог добиться победы в следующей игре и таким образом, победитель Лиги Европы прошлого сезона с тремя очками делит 2-3 место в группе. В домашней встрече с фаворитом квартете хозяевам очень важно не проиграть и набрать очки. В прошлой игре Бундеслиги «Айнтрахт» Ф обыграл лидера «Унион» (2:0), а ранее обыграл на выезде «Штутгарт» (3:1).

«Тоттенхэм» неплохо начал турнир, но во втором туре на последних минутах пропустил два мяча от «Спортинга» и уступил (0:2). Теперь допускать осечки подопечным Конте очень нежелательно, ведь команда сама себе может создать большие проблемы. Два последних матча коллектива из Лондона завершились обидным поражением от «Арсенала» в дерби (1:3) и разгромом «Лестера» (6:2).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл три последних матча подряд, пропустив всего один мяч

«Тоттенхэм» проиграл лишь в двух выездных встречах из десяти последних

Четыре домашних матча «Айнтрахта» Ф завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Обе команды показывают неоднозначные результаты и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Предлагаем сделать выбор в пользу результативной встречи и разместить ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8.