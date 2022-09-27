«Айнтрахт» Франкфурт – «Унион». Прогноз на матч Бундеслиги (01.10.2022)

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вчера, 11:54

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Униона», зайдет коэффициент 3.15. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Айнтрахт» Ф заметно улучшил свои результаты в чемпионате Германии и в последних пяти турах уступил лишь один раз. На данный момент коллектив занимает седьмое место с 11 очками и отстает от лидера уже на шесть пунктов. В прошлом матче Бундеслиги обыграл на выезде «Штутгарт» (3:1), а ранее в Лиге Чемпионов обыграл на выезде «Марсель» (1:0).

«Унион» подходит к предстоящему матчу как лидер Бундеслиги. Коллектив набрал 17 очков и опережает ближайшего соперника на один балл. Сложно предсказать, как долго клубу удастся удерживать лидерство, однако можно констатировать факт, что сезон для него начался очень удачно. Последние два матча «Униона» завершились победой над «Вольфсбургом» в чемпионате (2:0) и поражением от «Браги» в Лиге Европы (0:1).

Информация для ставок

«Айнтрахт» Ф выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Унион» уступил только в двух выездных матчах из десяти последних

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Айнтрахт» Ф выиграл три из четырех домашних матчей с «Унионом»

Прогноз

После перерыва на матчи сборных, ничто не мешает коллективам подойти к нынешнему туру в полной готовности. Предполагаем, что нынешний лидер продлит свой успех и добьется еще одной победы. Сделать ставку на победу «Униона» можно по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.