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«Барнсли» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2022)

вчера, 16:57

2 февраля 2022 года «Барнсли» примет «Кардифф Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Барнсли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.053.272.54
Фонбет 2.95 3.20 2.50

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Кардифф Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.90 и на ничейный исход по 3.25. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Барнсли» 24-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 17 поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 42 гола. В последних встречах «Барнсли» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки. У команды поражения от «Борнмута» со счетом 0:1, а также от «Ноттингем Форест» 3:0 и от «Бирмингема» 2:1.

«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. У коллектива семь побед, пять ничьих и 15 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Кардифф Сити» выглядит так же плохо, как и соперник — победа над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1 и поражения от «Бристоль Сити» 3:2 и от «Блэкберн Роверс» 0:1.

Информация для ставок

  • «Кардифф Сити» проиграл два матча из последних пяти
  • «Барнсли» проиграл три игры кряду
  • У «Кардиффа» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.93. Эти клубы неплохо играют в атаке и наверняка их противостояние не пройдет без голевых моментов. Эта ставка смотрится органично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.69 1.69 2.26
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 02:53
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
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