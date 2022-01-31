«Барнсли» — «Кардифф Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2022)

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вчера, 16:57

2 февраля 2022 года «Барнсли» примет «Кардифф Сити» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Барнсли». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Кардифф Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.50. Также можно сделать ставку на победу хозяев поля по 2.90 и на ничейный исход по 3.25. Дополнительная ставка — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.25.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Барнсли» 24-я строчка в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 17 поражений. Коллектив забил 17 голов и пропустил 42 гола. В последних встречах «Барнсли» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки. У команды поражения от «Борнмута» со счетом 0:1, а также от «Ноттингем Форест» 3:0 и от «Бирмингема» 2:1.

«Кардифф Сити» идет в нынешнем сезоне на 20-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 26 пунктов. У коллектива семь побед, пять ничьих и 15 поражений. Клуб забил 30 голов и пропустил 48 мячей. В последних встречах «Кардифф Сити» выглядит так же плохо, как и соперник — победа над «Ноттингем Форест» со счетом 2:1 и поражения от «Бристоль Сити» 3:2 и от «Блэкберн Роверс» 0:1.

Информация для ставок

«Кардифф Сити» проиграл два матча из последних пяти

«Барнсли» проиграл три игры кряду

У «Кардиффа» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.93. Эти клубы неплохо играют в атаке и наверняка их противостояние не пройдет без голевых моментов. Эта ставка смотрится органично.