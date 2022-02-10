«Барнсли» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (12.02.2022)

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вчера, 16:51

12 февраля 2022 года состоится поединок «Барнсли — КПР ». Игра пройдет на домашнем стадионе «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является КПР . Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 3.85. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

«Барнсли» в нынешнем сезоне идет на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 19 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 45 мячей. Нынешний сезон складывается для «Барнсли» не лучшим образом, эта команда играет в очень плохой футбол и регулярно теряет очки — поражения от «Лутон Тауна» со счетом 2:1, а также от «Кардифф Сити» 0:1 и от «Борнмута» 0:1.

КПР идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. У клуба 52 пункта в активе. Коллектив выиграл 15 поединков. семь раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у КПР 46 забитых и 33 пропущенных мяча. В последних встречах КПР показывает неплохой уровень игры и регулярно набирает драгоценные баллы — ничья с «Мидлсбро» со счетом 2:2, а также победа над «Редингом» 4:0 и ничья с «Суонси» 0:0.

Информация для ставок

«Барнсли» проиграл шесть игр кряду

КПР проиграл один матч из последних пяти

проиграл один матч из последних пяти У «Барнсли» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз