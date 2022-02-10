ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Барнсли» — КПР. Прогноз на матч Чемпионшипа (12.02.2022)

вчера, 16:51

12 февраля 2022 года состоится поединок «Барнсли — КПР». Игра пройдет на домашнем стадионе «Барнсли» в рамках очередного тура Чемпионшипа в Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок на территории Великобритании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.103.282.08
Фонбет 3.90 3.30 2.02
BetBoom 3.82 3.52 1.99

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является КПР. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 3.85. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.80.

Форма команд

«Барнсли» в нынешнем сезоне идет на последней, 24-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 14 баллов. У команды две победы, восемь ничьих и 19 поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 45 мячей. Нынешний сезон складывается для «Барнсли» не лучшим образом, эта команда играет в очень плохой футбол и регулярно теряет очки — поражения от «Лутон Тауна» со счетом 2:1, а также от «Кардифф Сити» 0:1 и от «Борнмута» 0:1.

КПР идет в нынешнем сезоне на четвертой строчке в турнирной таблице. У клуба 52 пункта в активе. Коллектив выиграл 15 поединков. семь раз играл вничью и проиграл в семи встречах. Всего у КПР 46 забитых и 33 пропущенных мяча. В последних встречах КПР показывает неплохой уровень игры и регулярно набирает драгоценные баллы — ничья с «Мидлсбро» со счетом 2:2, а также победа над «Редингом» 4:0 и ничья с «Суонси» 0:0.

Информация для ставок

  • «Барнсли» проиграл шесть игр кряду
  • КПР проиграл один матч из последних пяти
  • У «Барнсли» четыре пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал голов будет больше трех по коэффициенту 2.70. Больше всего голов можно ждать от КПР, который отлично играет в атаке и часто забивает очень важные мячи.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.81 2.09
Фонбет 1.80 2.03
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:11
Победа или ничья команды КПР в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:40
КПР выиграют этот матч
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100