«Барселона» — «Лас-Пальмас». Прогноз на матч чемпионата Испании (30.03.2024)

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сегодня, 00:06

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Барселона», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.27. Выбрать победителем «Лас-Пальмас» можно по коэффициенту 10, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3 можно взять за 2.13. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Барселона» вышла на второе место в Ла Лиге и уже опережает «Жирону» на два пункта. Команда отстает от лидера на восемь баллов от «Реала» и такой отрыв отыграть до конца сезона будет достаточно сложно. Тем не менее, «сине-гранатовые» намерены до конца бороться за победу в каждой встрече. В игре с «Лас-Пальмасом» хозяева рассчитывают только на три очка. Два последних поединка «Барселоны» завершились крупной победой над «Атлетико» в чемпионате (3:0) и уверенным успехом с «Наполи» в Лиге чемпионов (3:1).

«Лас-Пальмас» идет на 11 месте и наверняка сохранить своем место в Ла Лиге, что уже можно считать успехом для команды, которая в прошлом сезоне играла в Сегунде. В активе клуба 37 очков, что позволяет занимать 11 место и отставанием в один пункт от «Хетафе» и «Вильярреала». В прошлом туре «Лас-Пальмас» уступил на своем поле «Альмерии» (0:1), а ранее проиграл и «Атлетику» (0:2).

Информация для ставок

«Барселона» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

«Лас-Пальмас» выиграл только три выездных поединка из десяти последних

«Барселона» выиграла шесть из семи последних матчей с «Лас-Пальмасом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Барселона» исторически успешно играет с «Лас-Пальмасом» и в этот раз проблем у хозяев также возникнуть не должно. Предлагаем поставить на уверенный успех каталонского клуба с форой (-1.5) по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.