ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (07.01.2022)

05 января 2022, 12:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.29. Рискнуть на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.385.487.53
Фонбет 1.35 6.00 8.50
Мелбет 1.29 7.11 8.55
1XBET 1.32 6.50 9.70
BetBoom 1.30 6.15 8.66

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Бавария» до перерыва находилась в хорошей форме, но в коллективе очень много игроков, которых затронула болезнь. Тем не менее, мюнхенские футболисты являются большим фаворитом и лидируют в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отрыв от ближайшего соперника составляет девять баллов. В прошлых двух матчах «Бавария» крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0) и «Штутгарт» (5:0).

«Боруссия» М показывает очень плохие результаты и достаточно близка к зоне вылета. Команда идет на 14 месте и набрала всего 19 очков, что является плохим результатом, для нее, учитывая участие в Лиге Чемпионов прошлого сезона. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией, ведь клуб забил всего 22 мяча. В прошлом матче «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а ранее уступила «Айнтрахту» Ф (2:3).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Боруссия» М только один раз из десяти последних матчей на выезде забила больше одного мяча
  • «Бавария» выиграла только один матч у «Боруссии» М из пяти последних
  • Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.43
Мелбет 3.80 1.28
1XBET 3.62 1.27
Все комментарии
Gahi
Gahi
05 января в 13:07
Победа команды "Баварии" с Европейским гандикапом (0:1). Удачи
2skv2g72kz9y
2skv2g72kz9y
05 января в 12:25
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) одержит победу.
bxacs4rv87mp
bxacs4rv87mp
05 января в 12:24
Футбольный клуб Бавария (Мюнхен) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100