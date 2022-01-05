«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (07.01.2022)

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05 января 2022, 12:13

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.29. Рискнуть на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 6.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Бавария» до перерыва находилась в хорошей форме, но в коллективе очень много игроков, которых затронула болезнь. Тем не менее, мюнхенские футболисты являются большим фаворитом и лидируют в турнирной таблице, набрав 43 очка. Отрыв от ближайшего соперника составляет девять баллов. В прошлых двух матчах «Бавария» крупно обыграла «Вольфсбург» (4:0) и «Штутгарт» (5:0).

«Боруссия» М показывает очень плохие результаты и достаточно близка к зоне вылета. Команда идет на 14 месте и набрала всего 19 очков, что является плохим результатом, для нее, учитывая участие в Лиге Чемпионов прошлого сезона. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией, ведь клуб забил всего 22 мяча. В прошлом матче «Боруссия» М сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (1:1), а ранее уступила «Айнтрахту» Ф (2:3).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Боруссия» М только один раз из десяти последних матчей на выезде забила больше одного мяча

«Бавария» выиграла только один матч у «Боруссии» М из пяти последних

Пять из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» очень мощно играет на своем стадионе, о чем свидетельствует статистика последних матчей команды. Предполагаем, что коллектив из Мюнхена одержит уверенную победу. Сделать ставку на «Баварию» с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.75.