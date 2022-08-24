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«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

сегодня, 15:49
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.228.1411.18
Лига Ставок 1.20 8.40 12.00
Мелбет 1.22 8.50 13.00
1XBET 1.22 8.50 13.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.72.

Форма команд

«Бавария» показывает невероятный футбол и отличные результаты. Команда выиграла три стартовых тура с общей разницей (15:1). Мюнхенские футболисты продолжают сметать всех на своем пути и имея личные счеты с «Боруссией» М за кубок Германии, матч определенно будет интересным. В прошлом туре «Бавария» разгромила на выезде «Бохум» (7:0), а ранее на своем поле скромно обыграли «Вольфсбург» (2:0).

«Боруссия» М также неплохо выступает в новом сезоне и после трех матчей набрала семь очков, хотя могла все девять. Команда выступает гораздо лучше, чем на старте прошлого сезона, однако выездное испытание чемпионом Германии коллектив вряд ли пройдет. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла «Герту» (1:0), а ранее разошлась миром с «Шальке-04» (2:2).

Информация для ставок

  • «Бавария» выиграла четыре официальных матча подряд
  • «Боруссия» М не проигрывает на выезде уже девять встреч подряд
  • «Боруссия» М выиграла три из четырех последних матчей у «Баварии»
  • Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» имеет плохую статистику личных встреч за последнее время с «Боруссией» М, но в этот раз они выглядят на две головы сильнее соперника. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 4.34 1.18
1XBET 4.34 1.18
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:53
Победа команды хозяев поля с Европейским гандикапом (0:1) в этом матче.
a7kfdypc4cqd
a7kfdypc4cqd
сегодня в 15:55
Фаворит матча Бавария
Гость
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