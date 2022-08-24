«Бавария» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (27.08.2022)

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сегодня, 15:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимаются в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.19. Рискнуть на победу «Боруссии» М можно по коэффициенту 11.5, а выбрать в линии ничью предлагают за 7.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 4.5 забитых мячей составил 2.12, а низовой исход ТМ 4 можно взять по 1.72.

Форма команд

«Бавария» показывает невероятный футбол и отличные результаты. Команда выиграла три стартовых тура с общей разницей (15:1). Мюнхенские футболисты продолжают сметать всех на своем пути и имея личные счеты с «Боруссией» М за кубок Германии, матч определенно будет интересным. В прошлом туре «Бавария» разгромила на выезде «Бохум» (7:0), а ранее на своем поле скромно обыграли «Вольфсбург» (2:0).

«Боруссия» М также неплохо выступает в новом сезоне и после трех матчей набрала семь очков, хотя могла все девять. Команда выступает гораздо лучше, чем на старте прошлого сезона, однако выездное испытание чемпионом Германии коллектив вряд ли пройдет. В прошлом туре «Боруссия» М обыграла «Герту» (1:0), а ранее разошлась миром с «Шальке-04» (2:2).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла четыре официальных матча подряд

«Боруссия» М не проигрывает на выезде уже девять встреч подряд

«Боруссия» М выиграла три из четырех последних матчей у «Баварии»

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» имеет плохую статистику личных встреч за последнее время с «Боруссией» М, но в этот раз они выглядят на две головы сильнее соперника. Сделать ставку на уверенную победу хозяев с форой (-2) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.