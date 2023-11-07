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«Бавария» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

вчера, 20:11
Горецка Леон

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть на победу «Галатасарая» можно по коэффициенту 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.188.3212.83
Лига Ставок 1.19 8.60 13.00
Pari 1.18 8.50 14.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.2.

Форма команд

«Бавария» как всегда, набирает максимальное количество очков в группе Лиги Чемпионов, однако стоит признать, что в турецком матче подопечные Тухеля испытывали проблемы в первом тайме. Тем не менее, никто не сомневается, что мюнхенский клуб сможет выйти с первого места в плей-офф турнира. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила на выезде «Боруссию» Д (4:0), а ранее сенсационно уступила в кубке Германии «Саарбрюкену» (1:2).

«Галатасарай» показывает очень хорошие результаты и даже мог отобрать очки у «Баварии», однако конкурировать с одной из лучших команд мира турецкие футболисты весь матч не готовы. В группе коллектив набрал четыре очка и любые набранные пункты в Мюнхене уже станут громким и отличным результатом. В прошлой игре «Галатасарай» переиграл «Касымпашу» (2:1), а ранее одолел на выезде «Ризерспор» (1:0).

Информация для ставок

  • 18 последних встреч «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» забила 24 мяча в пяти домашних последних матчах

Прогноз

«Бавария» является большим фаворитом и вероятнее всего справится с соперником, который находится в отличной физической форме. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу мюнхенских футболистов с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.43 1.33
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:36
В первом тайме, предыдущей очной встречи турки смотрелись не плохо и даже сумели забить, возможно отличатся и в этом матче - П1 + ОЗ.
Гость
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