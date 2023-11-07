«Бавария» — «Галатасарай». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

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вчера, 20:11

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. Рискнуть на победу «Галатасарая» можно по коэффициенту 12.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.6.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.68, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять за 2.2.

Форма команд

«Бавария» как всегда, набирает максимальное количество очков в группе Лиги Чемпионов, однако стоит признать, что в турецком матче подопечные Тухеля испытывали проблемы в первом тайме. Тем не менее, никто не сомневается, что мюнхенский клуб сможет выйти с первого места в плей-офф турнира. В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» разгромила на выезде «Боруссию» Д (4:0), а ранее сенсационно уступила в кубке Германии «Саарбрюкену» (1:2).

«Галатасарай» показывает очень хорошие результаты и даже мог отобрать очки у «Баварии», однако конкурировать с одной из лучших команд мира турецкие футболисты весь матч не готовы. В группе коллектив набрал четыре очка и любые набранные пункты в Мюнхене уже станут громким и отличным результатом. В прошлой игре «Галатасарай» переиграл «Касымпашу» (2:1), а ранее одолел на выезде «Ризерспор» (1:0).

Информация для ставок

18 последних встреч «Баварии» во всех турнирах завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Галатасарай» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» забила 24 мяча в пяти домашних последних матчах

Прогноз

«Бавария» является большим фаворитом и вероятнее всего справится с соперником, который находится в отличной физической форме. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу мюнхенских футболистов с форой (-2) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.