«Бавария» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2023)

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сегодня, 12:55

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.11. Рискнуть на победу «Герты» можно по коэффициенту 20, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.12.

Форма команд

«Бавария» имеет большие проблемы с результатами, особенно после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера. Тем не менее, многие считают это переходным периодом, а судить можно будет уже в следующем сезоне. На данный момент «Бавария» идет на втором месте и проигрывает «Боруссии» Дортмунд два балла, но имеет на одну сыгранную игру меньше. Таким образом домашняя победа над аутсайдером вернет чемпиону Германии лидерство. В прошлом туре «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:3), а ранее разошлась миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Герта» год за годом рискует вылететь из Бундеслиги, но в этот раз ситуация действительно очень серьезная. Коллектив из Берлина занимает последнее место с 22 баллами в активе, и чтобы покинуть зону вылета ему необходимо отыграть шесть очков, что сделать за пять туров очень сложно. В предстоящей встрече с мотивированной «Баварией» в шансы гостей не верит практически никто. Два последних матча «Герты» завершились крупными поражениями от «Вердера» (2:4) и «Шальке» (2:5)

Информация для ставок

«Герта» проиграла три последних матча в Бундеслиге

Пять последних домашних матча «Баварии» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла шесть последних матчей у «Герты»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» после подарка «Боруссии» Д обязана обыгрывать аутсайдера и вновь выходить на первое место. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.