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«Бавария» — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (30.04.2023)

сегодня, 12:55
Киммих Йозуа

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.11. Рискнуть на победу «Герты» можно по коэффициенту 20, а выбрать в линии ничью предлагают по 9.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1210.7921.11
Pari 1.12 9.50 20.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 2.12.

Форма команд

«Бавария» имеет большие проблемы с результатами, особенно после прихода Томаса Тухеля на пост главного тренера. Тем не менее, многие считают это переходным периодом, а судить можно будет уже в следующем сезоне. На данный момент «Бавария» идет на втором месте и проигрывает «Боруссии» Дортмунд два балла, но имеет на одну сыгранную игру меньше. Таким образом домашняя победа над аутсайдером вернет чемпиону Германии лидерство. В прошлом туре «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:3), а ранее разошлась миром с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Герта» год за годом рискует вылететь из Бундеслиги, но в этот раз ситуация действительно очень серьезная. Коллектив из Берлина занимает последнее место с 22 баллами в активе, и чтобы покинуть зону вылета ему необходимо отыграть шесть очков, что сделать за пять туров очень сложно. В предстоящей встрече с мотивированной «Баварией» в шансы гостей не верит практически никто. Два последних матча «Герты» завершились крупными поражениями от «Вердера» (2:4) и «Шальке» (2:5)

Информация для ставок

  • «Герта» проиграла три последних матча в Бундеслиге
  • Пять последних домашних матча «Баварии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Бавария» выиграла шесть последних матчей у «Герты»
  • Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бавария» после подарка «Боруссии» Д обязана обыгрывать аутсайдера и вновь выходить на первое место. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу «Баварии» с форой (-2.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.38
Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
сегодня в 13:27
Очные матчи команд приучили нас к результативным исходам. В крайних 3-х матчах забито забито подрдя не менее 5-ти мячей за игру, в том числе и в первом круге, когда Бавария дожала оппонента на его поле 3-2. Сейчас ситуация вполне может повториться в плане результативности. Герта ужасна в обороне, а Бавария должна прийти в себя с таким соперником, иначе на ней можно ставить крест. Никаких сомнений, что чемпиону германии по силам и в одиночку справиться с искомым ТБ (ставка проходила в 4-х из 5-ти крайних играх команд), но и Герта вполне со своим раздолбайским футболом может внести лепту в пробитие тотала.
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