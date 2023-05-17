«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (20.05.2023)

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вчера, 17:22

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. Рискнуть на победу «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 5.3, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.9.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.8.

Форма команд

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионской гонке и впереди их ждет главное испытание по мнению большинства экспертов – домашний поединок с «РБ Лейпциг», который борется за топ-4 и место в Лиге чемпионов. Тем не менее, хозяев считают большими фаворитами и в случае победы для чемпионство мюнхенскому клубу останется выиграть всего один матч. В прошлом туре «Бавария» разгромила дома «Шальке-04» (6:0), а ранее на выезде одолела «Вердер» (2:1).

«РБ Лейпциг» выглядит последним «оплотом надежды» в глазах болельщиков «Боруссии» Дортмунд, но и самой команде нужны очки, чтобы закрепиться на третьем месте. Коллектив набрал 60 очков и опережает ближайшего соперника на один пункт. Вряд ли у гостей будет много шансов для взятия ворот соперника, поэтому гостям придется выжимать максимум из того, что будет. В прошлом туре «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Вердер» (2:1), а ранее одолел в важном поединке «Фрайбург» (1:0).

Информация для ставок

«Бавария» выиграла три последних матча в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» выиграл три из четырех последних матчей на выезде

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «РБ Лейпциг»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Бавария» максимально мотивирована на данный поединок и большими силами будет атаковать с первых минут. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.