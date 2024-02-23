«Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (24.02.2024)

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вчера, 11:51

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче безоговорочно называют мюнхенский клуб, ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7. Рискнуть на победу «РБ Лейпциг» можно по коэффициенту 4.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по 1.8. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.48.

Форма команд

«Бавария» насобирала серию поражений из трех матчей, что уже само по себе необычно. Коллектив имеет большие проблемы и уже было объявлено об уходе Томаса Тухеля по завершению сезона. В домашней встрече с «РБ Лейпциг» хозяевам будет непросто, однако они все еще считаются фаворитами. Два последних матча «Баварии» завершились поражением от «Бохума» (2:3) и «Лацио» в Лиге чемпионов (0:1).

«РБ Лейпциг» чередует победы и поражения, что мешает команде пробиться в топ-4. Коллектив на данный момент идет на пятой позиции с 40 баллами и всего на один пункт отстает от «Боруссии» Дортмунд. Клуб уже обыгрывал в этом сезоне «Баварию» и может воспользоваться ее кризисом и в этот раз, если будет такая возможность. В прошлом туре «РБ Лейпциг» обыграл на своем поле «Боруссию» М (2:0), а ранее уступил «Реалу» в Лиге чемпионов (0:1).

Информация для ставок

«Бавария» проиграла четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Семь последних выездных встреч «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграла только один из пяти последних матчей у «РБ Лейпциг»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Баварии» сейчас очень сложно показывать серьезные результаты, поэтому предлагаем поверить в общую результативность поединка. Сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.