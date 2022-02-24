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«Байер» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

сегодня, 13:08
Арминия

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.36 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Бохума» могут поставить по коэффициенту 7.6. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.404.999.25
Фонбет 1.37 5.00 8.00
Мелбет 1.40 5.45 8.30
1XBET 1.40 5.45 8.30
BetBoom 1.40 4.96 8.64

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.81, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Байер» является одной из самых стабильных команд в Бундеслиге и поражение в последнем туре не должно сильно сказаться на настрое футболистов. Клуб расположился на третьем месте, имея в своем активе 41 очко, опережая на четыре пункта ближайшего оппонента и отставая от лидера на 14 баллов. В последней встрече чемпионата Германии «Байер» проиграл на выезде «Майнцу» (2:3), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (4:2).

«Арминия» продолжает пытаться подняться как можно выше от зоны вылета и перед очередным туром коллектив находится на 14 месте. Клуб набрал 25 очков, что всего на три пункта больше, чем у «Аугсбурга», идущего на 16-ой позиции. В последних пяти турах «Арминия» набрала восемь очков и проиграла всего один поединок. В прошлом матче команда минимально одолела «Унион» (1:0), а ранее уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

Информация для ставок

  • «Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Шесть из семи последних встреч «Арминии» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Байер» выиграл три из четырех матчей с «Арминией» за последнее время
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится в хороших физических кондициях и в этом поединке футболисты из Леверкузена обязаны побеждать, чтобы не отставать от лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.53 1.23 2.62 1.54 2.07 1.85
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
сегодня в 14:27
Хозяева продолжают бороться не только с конкурентами, но и с травмами. На данный момент в лазарете десять исполнителей, отсутствие которых и привело к вылету из Лиги Европы. С первых же матчей нового года «Байер» начал пропускать. Неутешная серия прервалась только в прошлом туре. Довольно слабый отрезок привел к существенному расшатыванию тренерского кресла главного коуча команды. Провалами в обороне «фармацевтов» полностью воспользовался швейцарский «Янг Бойз». В Лиге Европы за два матча лидер чемпионата Швейцарии отгрузил немцам шесть голов....Гости вместе с коллективами из Майнца и Гельзенкирхена продолжают замыкать турнирную таблицу Бундеслиги. После неплохого января, когда команда в трех матчах кряду умудрилась не пропустить, поражения посыпались как из «рога изобилия». Более того, до матча против «Унион Берлина» в каждом поединке в ворота клуба из Билефельда влетало не меньше трех голов.... ну и как итог всего этого, в предстоящем матче хозяева попробуют ворваться в первый квинтет....так же есть вероятность что пройдет ставка ОЗ...
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8gbdrk6m4uk3
сегодня в 14:25
Футбольный клуб «Байер» одержит победу.
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