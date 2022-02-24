«Байер» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.36 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Бохума» могут поставить по коэффициенту 7.6. Коэффициент на ничью составляет 5.4.
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26 февраля 2022, 17:30
суббота
Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.81, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.
Форма команд
«Байер» является одной из самых стабильных команд в Бундеслиге и поражение в последнем туре не должно сильно сказаться на настрое футболистов. Клуб расположился на третьем месте, имея в своем активе 41 очко, опережая на четыре пункта ближайшего оппонента и отставая от лидера на 14 баллов. В последней встрече чемпионата Германии «Байер» проиграл на выезде «Майнцу» (2:3), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (4:2).
«Арминия» продолжает пытаться подняться как можно выше от зоны вылета и перед очередным туром коллектив находится на 14 месте. Клуб набрал 25 очков, что всего на три пункта больше, чем у «Аугсбурга», идущего на 16-ой позиции. В последних пяти турах «Арминия» набрала восемь очков и проиграла всего один поединок. В прошлом матче команда минимально одолела «Унион» (1:0), а ранее уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2).
Информация для ставок
- «Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть из семи последних встреч «Арминии» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Байер» выиграл три из четырех матчей с «Арминией» за последнее время
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Байер» находится в хороших физических кондициях и в этом поединке футболисты из Леверкузена обязаны побеждать, чтобы не отставать от лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.