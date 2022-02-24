«Байер» — «Арминия». Прогноз на матч Бундеслиги (26.02.2022)

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сегодня, 13:08

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.36 в букмекерской конторе Фонбет. Игроки, которые верят в победу «Бохума» могут поставить по коэффициенту 7.6. Коэффициент на ничью составляет 5.4.

Тотал больше 3 мячей предлагают взять по коэффициенту 1.81, в то время как низовой исход ТМ 3 оценивается по 2. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.78.

Форма команд

«Байер» является одной из самых стабильных команд в Бундеслиге и поражение в последнем туре не должно сильно сказаться на настрое футболистов. Клуб расположился на третьем месте, имея в своем активе 41 очко, опережая на четыре пункта ближайшего оппонента и отставая от лидера на 14 баллов. В последней встрече чемпионата Германии «Байер» проиграл на выезде «Майнцу» (2:3), а ранее оказался сильнее «Штутгарта» (4:2).

«Арминия» продолжает пытаться подняться как можно выше от зоны вылета и перед очередным туром коллектив находится на 14 месте. Клуб набрал 25 очков, что всего на три пункта больше, чем у «Аугсбурга», идущего на 16-ой позиции. В последних пяти турах «Арминия» набрала восемь очков и проиграла всего один поединок. В прошлом матче команда минимально одолела «Унион» (1:0), а ранее уступила на выезде «Хоффенхайму» (0:2).

Информация для ставок

«Байер» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть из семи последних встреч «Арминии» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Байер» выиграл три из четырех матчей с «Арминией» за последнее время

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Байер» находится в хороших физических кондициях и в этом поединке футболисты из Леверкузена обязаны побеждать, чтобы не отставать от лидеров. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Фонбет.