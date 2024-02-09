«Байер» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

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вчера, 10:41

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Байера» оценивается за 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Байер» еще не проигрывал в официальных матчах нынешнего сезона, но даже этого недостаточно, чтобы серьезно оторваться от «Баварии». «Фармацевты» идут на первом месте с 52 баллами и лишь на два пункта опережают чемпиона страны. В предстоящей встрече хозяев теоретически может устроить и ничья, но победа возвысит их шансы на золотые медали. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Дармштадтом» (2:0) и «Штутгартом» (3:2) в кубке Германии.

«Бавария» продолжает гнаться за довольно неожиданным лидером по меркам старта сезона, и победа в этой встрече вернет их на первое место, что является лучшей мотивацией. Пока же подопечные Тухеля набрали 50 очков и идут лишь вторыми. Матч пройдет для мюнхенских футболистов на выезде, что осложняет задачу, но не делает ее невыполнимой. В прошлом туре «Бавария» на своем поле одолела неприятную для себя «Боруссию» М (3:1), а ранее обыграла на выезде «Аугсбург» (3:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

·«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» одержала только две победы над «Байером» в пяти последних встречах при одном поражении

Прогноз

Предполагаем, что игра будет напряженной, но результативной и непредсказуемой. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.