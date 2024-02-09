«Байер» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (10.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Бавария». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Байера» оценивается за 2.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.
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сегодня, 20:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.
Форма команд
«Байер» еще не проигрывал в официальных матчах нынешнего сезона, но даже этого недостаточно, чтобы серьезно оторваться от «Баварии». «Фармацевты» идут на первом месте с 52 баллами и лишь на два пункта опережают чемпиона страны. В предстоящей встрече хозяев теоретически может устроить и ничья, но победа возвысит их шансы на золотые медали. Два последних матча «Байера» завершились победами над «Дармштадтом» (2:0) и «Штутгартом» (3:2) в кубке Германии.
«Бавария» продолжает гнаться за довольно неожиданным лидером по меркам старта сезона, и победа в этой встрече вернет их на первое место, что является лучшей мотивацией. Пока же подопечные Тухеля набрали 50 очков и идут лишь вторыми. Матч пройдет для мюнхенских футболистов на выезде, что осложняет задачу, но не делает ее невыполнимой. В прошлом туре «Бавария» на своем поле одолела неприятную для себя «Боруссию» М (3:1), а ранее обыграла на выезде «Аугсбург» (3:2).
Информация для ставок
- Четыре из пяти выездных матчей «Баварии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ·«Байер» выиграл восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Бавария» одержала только две победы над «Байером» в пяти последних встречах при одном поражении
Прогноз
Предполагаем, что игра будет напряженной, но результативной и непредсказуемой. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.