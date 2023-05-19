«Байер» — «Боруссия» М. Прогноз на матч Бундеслиги (21.05.2023)

1684483074

вчера, 10:57

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Боруссии» могут поставить за 5.8. Коэффициент на ничью составляет 5.1.

Тотал больше 3.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.1, в то время как низовой исход оценивается по 1.75. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Байер» провел очень хороший ответный поединок с «Ромой» в Лиге Европы, но не сумел забить и покинул турнир (0:0). Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что Хаби Алонсо создал боеспособный коллектив и постарается с ним финишировать в Бундеслиге как можно выше и побороться за место в еврокубках. На данный момент «фармацевты» занимают седьмое место с 49 пунктами, а в прошлом туре сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1).

«Боруссия» М не может похвалиться стабильным сезоном и завершает чемпионат в середине турнирной таблицы, в очередной раз не отобравшись в еврокубки. Сейчас коллектив занимает 11 место и набрал 39 очков. В предстоящей встрече гости постараются отобрать очки у более сильного соперника, но веры в них со стороны букмекеров и экспертов не так много. Два последних матча «Боруссии» М завершились крупным поражением от «Боруссии» (2:5) и победой над «Бохумом» (2:0).

Информация для ставок

«Байер» не выигрывает уже пять матчей подряд во всех турнирах

«Боруссия» М выиграла лишь один выездной поединок из десяти последних

«Байер» выиграл шесть последних матчей у «Боруссии» М

Прогноз

«Байер» обязан побеждать соперника на своем поле, ведь находится в отличной форме и борется за место в еврокубковой зоне. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.45.