Беларусь — Швейцария. Прогноз матча квалификации Евро 2024 (25.03.2023)

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сегодня, 13:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является Швейцария. Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.2. Победа Беларуси оценивается по 16, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.17. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.45.

Форма команд

Беларусь вряд ли стала сильнее как сборная с момента прошлой квалификации и не выглядит командой, которая способна побороться за выход из группы. В матче со Швейцарией в нее совсем не верят букмекеры, поэтому любые набранные очки в этой игре станут неприятной сенсацией для гостей. В прошлом товарищеском матче сборная Беларуси проиграла Оману (0:2), а ранее одолела Сирию (1:0).

Сборная Швейцарии вышла из группы на чемпионате мира в Катаре, но уже в первом матчей плей-офф была жестко остановлена португальцами. Коллектив в этой сборной собран очень качественный, который может создать проблемы любому сопернику, а Беларусь при всем уважении к этой стране не является конкурентом для гостей. В прошлой игре Швейцария крупно проиграла Португалии (1:6), а ранее оказалась сильнее Сербии (3:2).

Информация для ставок

Швейцария выиграла и проиграла по пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Беларусь одержала всего три победы в десяти встречах за последнее время

Швейцария выиграла все три встречи с Беларусью

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Швейцария отличается тем, что очень ответственно относится к квалификациям чемпионатов мира и Европы и берет максимум очков, которые может. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 2.12 в букмекерской конторе Лига Ставок.