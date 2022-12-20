«Генк» — «Андерлехт». Прогноз на матч Кубка Бельгии (21.12.2022)

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вчера, 13:11

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Генк» пробьется в четвертьфинал Кубка Бельгии. Ставки в пользу победы хозяев предстоящей игры принимаются по коэффициенту 1.72. Поставить на ничью можно по цене 3.80, а победа «Андерлехта» доступна по котировке 4.20.

Вместе с тем аналитики БК Лига Ставок ждут от команд результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола идут в линии по котировке 1.70, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

«Генк» на стадии 1/16 финала Кубка Бельгии победил «Вестерло» на выезде с минимальным счетом (1:0). В текущем сезоне Высшей лиги клуб выступает отлично, занимая первое место турнирной таблицы с такими результатами: 15 побед, одна ничья и одно поражения.

Победная серия «Генка» насчитывает 11 матчей во всех турнирах, а в последней официальной игре команда одолела как раз «Андерлехт», обыграв предстоящего соперника в дежурном туре чемпионата.

«Андерлехт» испытал проблемы с выходом в 1/8 финала Кубка Бельгии. Гостевой матч на поле «Льерса» команда завершила вничью (2:2), но затем одолела соперника по итогам серии пенальти.

В проходящем сезоне чемпионата Бельгии «Андерлехт» выступает плохо. Заработав 20 очков в 16 сыгранных турах, клуб расположился вне зоны плей-офф на 11-м месте рейтинга.

Информация для ставок

«Генк» побеждал в 3 из прошлых 5 домашних матчей против «Андерлехта»

«Генк» выигрывал в 5 предыдущих матчах на своем поле

«Андерлехт» не побеждал в 5 из последних 6 матчей против «Генка»

Прогноз

Мы считаем, что «Генк» повторно обыграет «Андерлехт» и пройдет в четвертьфинал Кубка Бельгии. Предлагаем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.72 в БК Лига Ставок.