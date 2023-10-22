«Бенфика» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

Ставки букмекеров
Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Реала» Сосьедад, зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно поставить по 3.5.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Бенфика» провалила начальные туры группового раунда и теперь «орлам» некуда отступать без набранных очков. Коллективу нужно обязательно побеждать своего соперника в домашней встрече и как минимум не проиграть на выезде, чтобы иметь шансы выхода в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла на выезде «Эшторил» (1:0), а в кубке страны разгромила «Лузитанию» (4:1).
«Реал» Сосьедад добился четырех баллов в первых двух турах и теперь может сам выбирать стратегию на игру с «Бенфикой», которая вынуждена будет в любом случае идти вперед. Испанский коллектив устроит даже ничейный результат на выезде, ведь отрыв в четыре очка сохраниться. В Ла Лиге клуб занимает пятое место с 18 очками, а в прошлом туре на своем стадионе одолел «Мальорку» (1:0).
Информация для ставок
- «Реал» Сосьедад проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь последних домашних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют – нет»
Прогноз
Предполагаем, что в нынешнем матче статистика вряд ли поможет португальцам сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.