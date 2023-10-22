«Бенфика» — «Реал» Сосьедад. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.10.2023)

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вчера, 18:00

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15. В случае победы «Реала» Сосьедад, зайдет коэффициент 3.5. Ничью можно поставить по 3.5.

Также в линии букмекеры предлагают 2.05 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Бенфика» провалила начальные туры группового раунда и теперь «орлам» некуда отступать без набранных очков. Коллективу нужно обязательно побеждать своего соперника в домашней встрече и как минимум не проиграть на выезде, чтобы иметь шансы выхода в плей-офф. В прошлом туре чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла на выезде «Эшторил» (1:0), а в кубке страны разгромила «Лузитанию» (4:1).

«Реал» Сосьедад добился четырех баллов в первых двух турах и теперь может сам выбирать стратегию на игру с «Бенфикой», которая вынуждена будет в любом случае идти вперед. Испанский коллектив устроит даже ничейный результат на выезде, ведь отрыв в четыре очка сохраниться. В Ла Лиге клуб занимает пятое место с 18 очками, а в прошлом туре на своем стадионе одолел «Мальорку» (1:0).

Информация для ставок

«Реал» Сосьедад проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Бенфика» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних домашних матчей «Бенфики» завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

Предполагаем, что в нынешнем матче статистика вряд ли поможет португальцам сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.