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«Бенфика» — «Шавеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.03.2024)

сегодня, 17:30
Бенфика (Лиссабон)

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. В случае победы «Шавеша», зайдет коэффициент 18. Ничью можно поставить по 9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Бенфика» продолжает погоню за «Спортингом» и на данный момент идет на втором месте с 64 баллами. Команда отстает от принципиального соперника всего на один балл, но сыграла на одну игру больше, поэтому отстает на четыре пункта по потерянным баллами. В предстоящей встрече с «Шавешем», хозяевам нужна только победа, иначе отрыв может стать еще больше. В прошлом туре «Бенфика» обыграла на выезде «Каса Пиа» (1:0), а ранее с тем же счетом одолела на выезде «Рейнджерс» (1:0).

«Шавеш» практически не выигрывает в последних матчах чемпионата Португалии и находится на последнем месте. В активе клуба только 19 очков, но все еще имеет шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда отстает от спасительного 15 места с на шесть пунктов, поэтому обязана набирать очки в следующих турах. В поединке с «Бенфикой» любые набранные очки будут настоящей сенсацией. Два последних матча «Шавеша» завершились поражением от «Витории Гимарайнш» (1:2) и ничьей с «Жил Висенте» (0:0).

Информация для ставок

  • «Шавеш» не может выиграть на выезде уже десять поединков подряд
  • «Бенфика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» максимально мотивирована на результат и постарается уже в первом тайме обеспечить себе результат с результатом. Сделать ставку на победу хозяев в первом тайме можно по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
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сегодня в 18:21
В этом матче только одна интрига. Сколько забьет Бенфика. Можно заиграть Ф1 (-1,5)
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