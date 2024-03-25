«Бенфика» — «Шавеш». Прогноз на матч чемпионата Португалии (29.03.2024)

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сегодня, 17:30

Ставки букмекеров

Предпочтение в этом матче букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.13. В случае победы «Шавеша», зайдет коэффициент 18. Ничью можно поставить по 9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.92 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по 1.88. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Бенфика» продолжает погоню за «Спортингом» и на данный момент идет на втором месте с 64 баллами. Команда отстает от принципиального соперника всего на один балл, но сыграла на одну игру больше, поэтому отстает на четыре пункта по потерянным баллами. В предстоящей встрече с «Шавешем», хозяевам нужна только победа, иначе отрыв может стать еще больше. В прошлом туре «Бенфика» обыграла на выезде «Каса Пиа» (1:0), а ранее с тем же счетом одолела на выезде «Рейнджерс» (1:0).

«Шавеш» практически не выигрывает в последних матчах чемпионата Португалии и находится на последнем месте. В активе клуба только 19 очков, но все еще имеет шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Команда отстает от спасительного 15 места с на шесть пунктов, поэтому обязана набирать очки в следующих турах. В поединке с «Бенфикой» любые набранные очки будут настоящей сенсацией. Два последних матча «Шавеша» завершились поражением от «Витории Гимарайнш» (1:2) и ничьей с «Жил Висенте» (0:0).

Информация для ставок

«Шавеш» не может выиграть на выезде уже десять поединков подряд

«Бенфика» выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Бенфика» максимально мотивирована на результат и постарается уже в первом тайме обеспечить себе результат с результатом. Сделать ставку на победу хозяев в первом тайме можно по коэффициенту 1.43 в букмекерской конторе Лига Ставок.