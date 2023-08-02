«Бейтар» — ПАОК. Прогноз на матч квалификации Лиги Конференций (03.08.2023)

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вчера, 17:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Бейтара» оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.82. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

Греческий клуб не смог на своем поле добиться победы и вынужден ехать в Иерусалим без забитых мячей. Тем не менее, ПАОК по-прежнему остается фаворитом этого противостояния и постарается в этой игре держать инициативу в своих руках. Вылет коллектива на столь ранней стадии станет большим разочарованием для болельщиков. В первом матче ПАОК сыграл вничью с «Бейтаром» (0:0), а до этого уступил на выезде «Вестерло» (2:3) в товарищеской встрече.

«Бейтар» неплохо себя проявил в первой встрече и на своем стадионе не нуждается в необходимости отыгрываться за выездной поединок. Команда еще не начала сезон и поэтому имеет некоторые проблемы с сыгранностью и недопониманием футболистов. Тем не менее на своем стадионе постарается порадовать болельщиков и пройти соперника из Греции. В матче за Суперкубок Греции «Бейтар» проиграл «Маккаби» Хайфа (1:3).

Информация для ставок

«Бейтар» выиграл только два матча из шести последних во всех турнирах

Четыре последних матча ПАОК из пяти завершились тоталом больше 2.5 мячей

из пяти завершились тоталом больше 2.5 мячей Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результат

Прогноз

Команды находятся примерно в одинаковой ситуации и на фоне голевого голода (0:0 в первом матче), наверняка смогут отличиться голами. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.