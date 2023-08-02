«Бейтар» — ПАОК. Прогноз на матч квалификации Лиги Конференций (03.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение гостям, а коэффициент на их победу составляет 1.9. Успех «Бейтара» оценивается по коэффициенту 4.3 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.98. Низовая встреча более вероятна и составляет 1.82. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.82.
Форма команд
Греческий клуб не смог на своем поле добиться победы и вынужден ехать в Иерусалим без забитых мячей. Тем не менее, ПАОК по-прежнему остается фаворитом этого противостояния и постарается в этой игре держать инициативу в своих руках. Вылет коллектива на столь ранней стадии станет большим разочарованием для болельщиков. В первом матче ПАОК сыграл вничью с «Бейтаром» (0:0), а до этого уступил на выезде «Вестерло» (2:3) в товарищеской встрече.
«Бейтар» неплохо себя проявил в первой встрече и на своем стадионе не нуждается в необходимости отыгрываться за выездной поединок. Команда еще не начала сезон и поэтому имеет некоторые проблемы с сыгранностью и недопониманием футболистов. Тем не менее на своем стадионе постарается порадовать болельщиков и пройти соперника из Греции. В матче за Суперкубок Греции «Бейтар» проиграл «Маккаби» Хайфа (1:3).
Информация для ставок
- «Бейтар» выиграл только два матча из шести последних во всех турнирах
- Четыре последних матча ПАОК из пяти завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два из трех последних матчей между клубами завершились ничейным результат
Прогноз
Команды находятся примерно в одинаковой ситуации и на фоне голевого голода (0:0 в первом матче), наверняка смогут отличиться голами. Сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.