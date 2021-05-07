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«Блэкберн» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

сегодня, 00:04

«Блэкберн» сыграет против «Бирмингема» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 8 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.723.96
Лига Ставок 1.94 3.55 3.80
Мелбет 1.99 3.72 3.78
1XBET 1.89 7.70 2.43
BetBoom 1.97 3.45 3.70

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Блэкберн». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» по 3.90, а на ничейный исход по 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Блэкберн» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 54 пункта. Команда выиграла 14 поединков, 12 раз играла вничью и проиграла 19 матчей. Клуб забил 60 мячей и пропустил 52 гола. В последних играх «Блэкберн» смотрится неплохо, команда часто набирает очки и отрывается от подвала турнирной таблицы.

«Бирмингем» набрал 52 пункта и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в 19 матчах. Команда забила 35 голов и пропустила 56 мячей. В последних матчах «Бирмингем» набрал ход, клуб хочет оторваться от зоны вылета и сохранить место в Чемпионшипе.

Информация для ставок

● «Бирмингем» проиграл всего в одном поединке из последних пяти
● «Блэкберн», как и «Бирмингем», имеет одно поражение в пяти последних матчах
● У «Блэкберна» десять забитых голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на победу «Блэкберна» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.90.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Борнмут» — «Сток Сити».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.42 1.98 1.90 1.52 2.67
Лига Ставок 2.85 1.39 1.93 1.81 1.53 2.39
Мелбет 1.98 1.92
1XBET 2.83 1.43 1.98 1.92 1.53 2.50
BetBoom 2.80 1.39 1.88 1.86 1.49 2.47
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