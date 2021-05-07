«Блэкберн» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.05.2021)

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сегодня, 00:04

«Блэкберн» сыграет против «Бирмингема» в рамках очередного тура Чемпионшипа. Этот поединок запланирован на 8 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Блэкберн». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на победу «Бирмингема» по 3.90, а на ничейный исход по 3.70.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Блэкберн» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 54 пункта. Команда выиграла 14 поединков, 12 раз играла вничью и проиграла 19 матчей. Клуб забил 60 мячей и пропустил 52 гола. В последних играх «Блэкберн» смотрится неплохо, команда часто набирает очки и отрывается от подвала турнирной таблицы.

«Бирмингем» набрал 52 пункта и находится на 18-й строчке в турнирной таблице. В нынешнем сезоне команда выиграла 13 поединков, столько же раз играла вничью и проиграла в 19 матчах. Команда забила 35 голов и пропустила 56 мячей. В последних матчах «Бирмингем» набрал ход, клуб хочет оторваться от зоны вылета и сохранить место в Чемпионшипе.

Информация для ставок

● «Бирмингем» проиграл всего в одном поединке из последних пяти

● «Блэкберн», как и «Бирмингем», имеет одно поражение в пяти последних матчах

● У «Блэкберна» десять забитых голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на победу «Блэкберна» и ТБ 2.5 по коэффициенту 2.90.

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