«Бохум» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Бундеслиги (18.03.2023)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «РБ Лейпциг». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Бохума» оценивается по 5.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.3.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Бохум» в прошлом туре прервал целую серию поражений в чемпионате Германии и теперь постарается стабильнее набирать очки, чтобы не очутиться в зоне вылета. Сейчас коллектив располагается на 14 месте с 22 баллами и опережает ближайшего соперника всего на один пункт. Хозяева могут воспользоваться усталостью соперника после матча Лиги Чемпионов и навязать борьбу за очки. В прошлом туре «Бохум» смог переиграть на выезде «Кельн» (2:0), а ранее уступил на своем поле «Шальке-04» (0:2).

«РБ Лейпциг» получил сокрушительное поражение в Лиге Чемпионов от «Манчестер Сити» (0:7) и теперь команде необходимо настраиваться на игру в чемпионате с любым соперником. В Бундеслиге подопечные Марко Розе занимают третье место с 45 баллами, и чтобы его не потерять, им необходимо обязательно набирать три очка. В прошлой игре чемпионата «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Боруссию» М (3:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Бохума» завершились исходом «обе забьют — нет»

«РБ Лейпциг» проиграл два из десяти последних матчей на выезде

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют -нет»

«Бохум» проиграл восемь последних встреч с «РБ Лейпциг»

Прогноз

Гости отдали много сил в матче Лиги Чемпионов и на выезде с «Бохумом» им точно не будет легко. Предлагаем немного рискнуть и взять ничейный результат в этой встрече, поставить на который можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.3.