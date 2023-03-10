«Болонья» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (11.03.2023)

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сегодня, 10:06

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Лацио» предлагает коэффициент 2.45, в то время как победа хозяев будет стоить 3.05. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.65).

Форма команд

«Болонья» набрала девять очков в пяти последних турах, что можно назвать неплохим результатом для середняка Серии А. Сейчас коллектив занимает восьмое место в чемпионате с 15, но от зоны еврокубков их отделяет семь баллов и побороться за нее будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» минимально проиграла на выезде «Торино» (0:1), а ранее одолела «Интер» на своем стадионе (1:0).

«Лацио» довольно неожиданно проиграл первый матч Лиги Конференций с « АЗ Алкмаар» (1:2) и теперь ему придется отыгрываться в Нидерландах. В Серии А команда занимает третье место с 48 баллами, но в случае осечки в этой встрече наверняка потеряет свое место. У римского клуба очень сложный соперник, который уже доставил много проблем командам, которые выше его классом. В последнем туре чемпионата «Лацио» на выезде обыграл лидера Серии А «Наполи» (1:0).

Информация для ставок

«Болонья» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Лацио» выиграл три последних матча у «Болоньи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Болонья» неплохо выглядит на данный момент и клубу вполне по силам оказать серьезное сопротивление гостям из Рима. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.