«Болонья» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (11.03.2023)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу «Лацио» предлагает коэффициент 2.45, в то время как победа хозяев будет стоить 3.05. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.2.
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завтра, 22:45
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.65).
Форма команд
«Болонья» набрала девять очков в пяти последних турах, что можно назвать неплохим результатом для середняка Серии А. Сейчас коллектив занимает восьмое место в чемпионате с 15, но от зоны еврокубков их отделяет семь баллов и побороться за нее будет очень непросто. В прошлом туре чемпионата Италии «Болонья» минимально проиграла на выезде «Торино» (0:1), а ранее одолела «Интер» на своем стадионе (1:0).
«Лацио» довольно неожиданно проиграл первый матч Лиги Конференций с «АЗ Алкмаар» (1:2) и теперь ему придется отыгрываться в Нидерландах. В Серии А команда занимает третье место с 48 баллами, но в случае осечки в этой встрече наверняка потеряет свое место. У римского клуба очень сложный соперник, который уже доставил много проблем командам, которые выше его классом. В последнем туре чемпионата «Лацио» на выезде обыграл лидера Серии А «Наполи» (1:0).
Информация для ставок
- «Болонья» проиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Шесть последних выездных матчей «Лацио» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Лацио» выиграл три последних матча у «Болоньи»
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Болонья» неплохо выглядит на данный момент и клубу вполне по силам оказать серьезное сопротивление гостям из Рима. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.