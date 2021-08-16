«Болонья» — «Тернана». Прогноз на матч Кубка Италии (16.08.2021)

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вчера, 14:19

В рамках 1/32 финала Кубка Италии «Болонья» на родном стадионе примет «Тернану». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров фаворитом встречи является «Болонья». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу «Тернаны» можно по коэффициенту 5.55. В случае ничейного результата зайдет коэффициент 4.62.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.5. Низовой исход матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 2.57. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Болонье» удалось удивить своей подготовкой к новому сезону, клуб организовал товарищеские матчи с топовыми коллективами. В конце июля команда провела поединок с «Боруссией» из Дортмунда, разгромно проиграв (0:3), а далее двумя разными составами сразилась с «Ливерпулем», но не смогла поразить ворота соперника (итоговый счет 0:2 и 0:1).

«Тернана» также имела возможность провести топ-матч, где встретилась с римской «Ромой», но зацепиться за положительный результат не удалось (поражение 0:2). Далее последовали игры с соперниками скромнее, получилось обыграть «Гроссето» (3:0) и «Авеллино» в серии послематчевых пенальти.

Информация для ставок

«Болонья» проиграла три из четырех последних поединков

В четырех крайних играх «Тернаны» было забито минимум два гола

«Болонья» пропускает минимум один гол в 19 из 20 последних встреч

Прогноз

«Болонья» с первых минут планирует взять мяч под свой контроль и доминировать на протяжении всей игры. Перед футболистами стоит задача выхода в следующий раунд Кубка Италии и команда из низшего дивизиона не должна стать препятствием для достижения цели. Предлагаем сделать ставку на победу «Болоньи» в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.5.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на результат матча чемпионата Швеции.