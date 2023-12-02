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«Борнмут» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

сегодня, 16:25
Астон Вилла

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.02. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4, в то время как ничья стоит 4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.58. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.4.

Форма команд

«Борнмут» набирает крайне мало очков и много пропускает, но в последних встречах радовал болельщиков. Команда на данный момент располагается лишь на 16 месте с 12 баллами и от зоны вылета ее отделяют семь очков. В матче с набравшей ход «Астон Виллой», хозяевам придется больше обороняться и искать редкие шансы в атаке. Два последних матча «Борнмута» завершились победами над «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Астон Вилла» находится в прекрасной физической форме, о чем говорит текущее четвертое место в АПЛ. Команда набрала уже 28 очков и всего на два пункта отстает от лидера «Арсенала». Чтобы не сбавлять темп, гостям ни в коем случае нельзя оступаться в этой встрече с соперником из нижней части таблицы. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла на выезде «Тоттенхэм» (2:1), а в Лиге Конференций одолела «Легию» (2:1).

Информация для ставок

  • «Астон Вилла» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Три из четырех домашних матчей «Борнмута» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Борнмут» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

Прогноз

«Астон Вилла» находится в хорошей форме и наверняка попытается продлить свою серию побед в АПЛ. Предлагаем поверить в гостей и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02.

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сегодня в 17:10
Основываясь на статистике личных встреч, можно предположить, что обе команды имеют равные шансы на успех. Однако фактор домашнего поля может сыграть свою роль, и «Борнмут» постарается использовать его в свою пользу.

Прогноз: «Борнмут» – «Астон Вилла». Учитывая равные шансы обеих команд, можно предположить ничейный результат или минимальную победу одной из сторон.
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