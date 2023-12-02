«Борнмут» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

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сегодня, 16:25

Ставки букмекеров

«Астон Вилла» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.02. На успех «Борнмута» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.4, в то время как ничья стоит 4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.58. Коэффициент на ТМ 2.5 существенно отличается от противоположного исхода и составляет 2.4.

Форма команд

«Борнмут» набирает крайне мало очков и много пропускает, но в последних встречах радовал болельщиков. Команда на данный момент располагается лишь на 16 месте с 12 баллами и от зоны вылета ее отделяют семь очков. В матче с набравшей ход «Астон Виллой», хозяевам придется больше обороняться и искать редкие шансы в атаке. Два последних матча «Борнмута» завершились победами над «Шеффилд Юнайтед» (3:1) и «Ньюкасл Юнайтед» (2:0).

«Астон Вилла» находится в прекрасной физической форме, о чем говорит текущее четвертое место в АПЛ . Команда набрала уже 28 очков и всего на два пункта отстает от лидера «Арсенала». Чтобы не сбавлять темп, гостям ни в коем случае нельзя оступаться в этой встрече с соперником из нижней части таблицы. В прошлом туре АПЛ «Астон Вилла» обыграла на выезде «Тоттенхэм» (2:1), а в Лиге Конференций одолела «Легию» (2:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

Три из четырех домашних матчей «Борнмута» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Борнмут» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Астон Виллой»

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