«Борнмут» — «Челси». Прогноз на матч АПЛ (17.09.2023)

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вчера, 18:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Челси». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Борнмута» оценивается по 4.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Борнмут» плохо начал нынешний сезон и набрал всего два очка в стартовых поединках АПЛ . Команде необходимо побеждать, чтобы не очутиться в зоне вылета, откуда потом выбраться будет достаточно проблематично. Хозяева постараются воспользоваться не лучшей формой «Челси» и добыть очки на своем поле. Два последних матча «Борнмута» завершились ничьей с «Брентфордом» (2:2) и победой над «Суонси» (3:2) в рамках кубка английской лиги.

«Челси» еще с прошлого сезона находился в кризисе и межсезонье мало что изменило. Новый тренер и несыгранный состав не дает результата, ведь четыре набранных балла в четырех турах АПЛ – вряд ли устраивает болельщиков. В выездной встрече с «Борнмутом» от «аристократов» будут ждать не только победы, но и уверенной игры. В прошлой игре «Челси» уступил на своем поле «Ноттингем Форест» (0:1), а ранее с трудом обыграл в кубке «Уимблдон» (2:1).

Информация для ставок

«Челси» забивал в девяти из десяти последних поединках во всех турнирах

«Борнмут» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» выиграл три последних встречи с «Борнмутом»

Прогноз

«Борнмут» выглядит очень слабо и даже такому «разобранному» «Челси» команда будет вполне по силам. Предлагаем поверить в гостей и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.