«Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

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вчера, 10:11

Ставки букмекеров

«Борнмут» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.18. На успех «Фулхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25, в то время как ничья стоит 3.7.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 2.1.

Форма команд

«Борнмут» идет в середине таблицы и чувствует себя в относительной безопасности от зоны вылета. Команда занимает 12 место с 22 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы хозяева смогут создать значимый отрыв от конкурентов и порадовать болельщиков домашней победой. В прошлом туре «Борнмут» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее одолел на выезде «Манчестер Юнайтед» (3:0).

«Фулхэм» имеет примерно равную долю победу и поражений за последнее время и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков. Коллектив располагается на 13 месте с 21 баллом и постарается стабильно набирать очки, чтобы хотя бы войти в первую десятку АПЛ . Два последних матча «Фулхэма» завершились поражением от «Бернли» (0:2) и победой с «Эвертоном» в серии пенальти (2:1) в кубке английской лиги.

Информация для ставок

«Фулхэм» проиграл в пяти выездных матчах из десяти последних

«Борнмут» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах

Три последних матча между клубами из четырех завершились ничейным результатом

Четыре поединка команд за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды довольно часто играют вничью и в этот раз мы предполагаем подобное развитие поединка. Рекомендуем сделать выбор в пользу того, что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.