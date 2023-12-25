«Борнмут» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (26.12.2023)

Ставки букмекеров
«Борнмут» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 2.18. На успех «Фулхэма» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25, в то время как ничья стоит 3.7.
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сегодня, 18:00
Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.75. Коэффициент на ТМ 2.5 несколько ниже противоположного исхода и составляет 2.1.
Форма команд
«Борнмут» идет в середине таблицы и чувствует себя в относительной безопасности от зоны вылета. Команда занимает 12 место с 22 баллами и опережает нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы хозяева смогут создать значимый отрыв от конкурентов и порадовать болельщиков домашней победой. В прошлом туре «Борнмут» обыграл на выезде «Ноттингем Форест» (3:2), а ранее одолел на выезде «Манчестер Юнайтед» (3:0).
«Фулхэм» имеет примерно равную долю победу и поражений за последнее время и вряд ли будет претендовать на зону еврокубков. Коллектив располагается на 13 месте с 21 баллом и постарается стабильно набирать очки, чтобы хотя бы войти в первую десятку АПЛ. Два последних матча «Фулхэма» завершились поражением от «Бернли» (0:2) и победой с «Эвертоном» в серии пенальти (2:1) в кубке английской лиги.
Информация для ставок
- «Фулхэм» проиграл в пяти выездных матчах из десяти последних
- «Борнмут» выиграл пять из шести последних матчей во всех турнирах
- Три последних матча между клубами из четырех завершились ничейным результатом
- Четыре поединка команд за последнее время закончились исходом «обе забьют»
Прогноз
Команды довольно часто играют вничью и в этот раз мы предполагаем подобное развитие поединка. Рекомендуем сделать выбор в пользу того, что клубы поделят очки в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.7.