«Борнмут» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (11.03.2023)

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сегодня, 11:13

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Ливерпуль». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.45. Победа «Борнмута» оценивается по 6.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.73.

Форма команд

«Борнмут» не показывает хороших результатов, но в некоторых отрезках матчей демонстрирует хороший уровень игры. Однако это не приносит коллективу очки в турнирной таблице и сейчас он занимает последнее место с 21 пунктом. Чтобы вытащить себя из зоны вылета, команде очень важно начать набирать очки с ближайшего тура. В прошлой игре «Борнмут» уступил «Арсеналу» (2:3), ведя по ходу игры в два мяча, а ранее крупно проиграл «Манчестер Сити» (1:4).

«Ливерпуль» удивил в прошлом туре, разгромив «Манчестер Юнайтед» (7:0) и даже вернулся в борьбу за место в Лиге Чемпионов. Сейчас «красные» занимают пятое место с 42 баллами и отстают от ближайшего соперника всего на три пункта при этом имея одну игру в запасе. Гостям будет очень важно выиграть у аутсайдера на его поле и сократить еще больше отставание от прямых конкурентов.

Информация для ставок

«Борнмут» смог выиграть лишь одну игру из десяти последних матчей во всех турнирах

Десять последних матчей «Ливерпуля» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Борнмут» проиграл восемь из десяти последних матчей «Ливерпулю»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Ливерпуль» всегда забивает своему нынешнему оппоненту и обязан побеждать, если хочет побороться за высокие места. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.