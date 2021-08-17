«Боруссия» Д – «Бавария». Прогноз на матч Суперкубка Германии (17.08.2021)

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вчера, 11:09

В рамках Суперкубка Германии «Боруссия» Д на своем стадионе встретится с «Баварией». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот интригующий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Баварию», ставки на победу этой команды принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2. Сделать ставку на успех клуба из Дортмунда можно по 3, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.99, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Боруссия» Д уже с первых матчей показала, что команда находится в полном порядке. Коллектив без проблем прошел своего оппонента в Кубке Германии и разгромно выиграл в первом туре Бундеслиги.

«Бавария» под руководством Юлиана Нагельсмана пока откровенно не впечатляет своей игрой. Команда проиграла несколько встреч в межсезонье, а также не смогла закончить первый тур победой. Команде из Мюнхена необходимо срочно прибавлять в игре, чтобы достигать более высоких результатов.

Информация для ставок

• «Боруссия» Д выиграла последние шесть официальных матчей на своем поле

• «Бавария» не может выиграть уже пять матчей подряд во всех турнирах

• «Боруссия» Д проиграла пять последних матчей «Баварии» во всех турнирах

Прогноз

Матч за Суперкубок Германии станет первой возможностью для новых главных тренеров команд взять трофей. Предполагаем, что «Бавария» попытается сыграть первым номером, но команда из Дортмунда сможет сдержать натиск игроков из Мюнхена и провести пару удачных контратак. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили внушительный коэффициент на победу «Брондбю» в матче с «Зальцбургом».