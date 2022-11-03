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«Бохум» — «Боруссия» Д. Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

вчера, 08:51
Боруссия

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.25. В случае победы «Герты», зайдет коэффициент 11.5. Ничью можно выбрать по 6.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.295.489.25
Лига Ставок 1.26 6.60 11.00
Мелбет 1.28 6.85 11.50

Также в линии букмекеры предлагают 2.02 за ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.78. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Бохум» начал побеждать, заставив выдохнуть болельщиков с небольшим облегчением. Тем не менее, команда все еще находится в зоне вылета с семью баллами, но теперь уже опережает «Шальке-04» на один пункт. Даже ничья в матче с таким соперником стала бы хорошим результатом. Два последних матча «Бохума» завершились крупным поражением от «Вольфсбурга» (0:4) и неожиданной победой над «Унионом» (2:1).

Клуб из Дортмунда вышел в плей-офф Лиги Чемпионов и выполнил свою главную задачу, а это значит, что теперь можно сосредоточиться на решении проблем в Бундеслиге. «Шмели» занимают четвертое место с 22 баллами и отстают от лидера на четыре балла. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Боруссия» Д сыграла вничью с «Копенгагеном» (1:1), а ранее обыграла в чемпионате «Айнтрахт» Ф (2:1).

Информация для ставок

  • «Боруссия» Д проиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Бохум» выиграл три из пяти последних встреч во всех турнирах
  • «Боруссия» Д не может обыграть «Бохум» уже шесть матчей подряд (включая товарищеские поединки)
  • Восемь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Боруссия» Д очень часто имеет проблемы с «Бохумом» и ставить крупную победу хозяев было бы слишком рискованно. Предлагаем опереться на статистику и выбрать вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.42 2.23 1.65
Лига Ставок 2.30 1.60
Мелбет 2.85 1.38
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