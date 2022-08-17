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«Боруссия» М — «Герта». Прогноз на матч Бундеслиги (19.08.2022)

сегодня, 10:13
Боруссия М

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия» М. Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.55. Победа «Герты» оценивается по 5.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.584.605.67
Мелбет 1.60 4.68 5.60
1XBET 1.60 4.68 5.60

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Боруссия» М неплохо стартовала в новом сезоне и после двух туров смогла набрать четыре балла. Это говорит о настрое коллектива избежать повторения прошлого футбольного года и с первых матчей бороться за место в группе лидеров чемпионата. В прошлом туре Бундеслиги «Боруссия» М разошлась миром с «Шальке-04» (2:2), а ранее обыграла «Хоффенхайм» (3:1).

«Герта» смогла завершить свою серию поражений из нескольких матчей подряд, но победы не добилась. Клуб из Берлина набрал только один балл за два тура и его результаты несомненно оставляют желать лучшего. Чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы Бундеслиги, команде необходимо более стабильно набирать очки. В прошлом туре «Герта» сыграла вничью с «Айнтрахтом» Ф (1:1), а ранее уступила «Униону» (1:3).

Информация для ставок

  • Девять из десяти последних матчей «Боруссии» М завершились исходом «обе забьют»
  • «Боруссия» М не знает поражений на протяжении десяти матчей подряд во всех турнирах
  • «Герта» проиграла нынешнему сопернику только четыре матча из десяти последних

Прогноз

«Боруссия» М показывает хорошую игру и на своем поле против неуверенного соперника наверняка сможет добыть очки. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.21 1.26 2.50 1.59 1.96 1.94
Мелбет 2.36 1.53
1XBET 2.36 1.53
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