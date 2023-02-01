«Брайтон» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (04.02.2023)

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вчера, 18:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.35. Победа «Борнмута» оценивается по 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Брайтон» является одной из самых интересных команд АПЛ , ведь она может создать проблемы абсолютно любому оппоненту, независимо от его имени и титулов. Команда занимает шестое место с 31 баллом и отстает от ближайшего соперника на пять очков, при этом имея на две игры меньше. Два последних матча «Брайтона» завершились победой над «Ливерпулем» (2:1) в кубке ФА и ничьей с «Лестером» (2:2).

«Борнмут» набрал всего один балл в пяти последних матчах АПЛ и находится в зоне вылета с набранными 17 очками. Коллектив отстает от «Вулверхэмптона» лишь по дополнительным показателям и в случае успеха может продвинуться на несколько позиций вверх по турнирной таблице. В прошлом матче «Борнмут» разошелся миром с «Ноттингем Форест» (1:1), а ранее уступил на выезде «Брентфорду» (0:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «Брайтона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Борнмут» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Брайтон» проиграл три последних встречи из пяти «Борнмуту» при двух победах

Прогноз

Между командами сейчас большая разница в качестве игры, и мы предполагаем, что у хозяев не будет проблем в этом матче. Сделать ставку на победу «Брайтона» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.