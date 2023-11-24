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«Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

вчера, 18:18
Арсенал

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Брентфорда», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.853.911.74
Лига Ставок 4.70 3.85 1.72
Pari 4.90 3.95 1.73

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Брентфорд» уже освоился за эти годы в АПЛ и играет здесь роль обыкновенного середняка, который на протяжении сезона находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «пчелы» занимают 11 место с 16 очками и на девять пунктов отстает от зоны вылета. При должной собранности и везении, хозяева вполне могут создать проблемы нынешнему «Арсеналу». Два последних матча «Брентфорда» завершились крупным поражением от «Ливерпуля» (0:3) и победой над «Вест Хэмом» (3:2).

«Арсенал» идет в тройке лидеров чемпионата Англии и набрал уже 27 очков, что на один пункт меньше, чем у лидера «Манчестер Сити». «Канониры» очень рассчитывают побороться за чемпионство, а для этого необходимо обыгрывать таких неприятных соперников как «Брентфорд». В прошлом туре АПЛ «Арсенал» переиграл «Бернли» (3:1), а в Лиге Чемпионов одолел на своем поле «Севилью» (2:0).

Информация для ставок

  • «Брентфорд» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Арсенал» смог победить лишь в одной игре из пяти выездных за последнее время
  • «Арсенал выиграл три из пяти последних матчей у „Брентфорда“
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

„Арсенал“ будет играть исключительно на победу в этом матче и возможно достигнет ее, но вряд ли сохранит свои ворота „сухими“. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.06 1.41 2.03 1.86 1.59 2.46
Лига Ставок 2.90 1.41 1.96 1.85 1.55 2.46
Pari 2.00 1.85
Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:36
В общем, не мудрствуя лукаво, абсолютно смело предлагаю в предстоящем столичном дерби с участием Брентфорда и Арсенала заключить ставочное пари с БК на вполне очевидную викторию явного фаворита, за очень приятный коэффициент. Также стоит добавить, что под вывеской минувшего чемпионата в личном противоборстве на территории "пчелок" Арсенал вообще не оставил никаких шансов хозяевам стадиона, деклассировав их с крупным итогом 3:0!
Гость
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