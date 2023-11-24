«Брентфорд» — «Арсенал». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

1700839105

вчера, 18:18

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77. В случае победы «Брентфорда», зайдет коэффициент 4.8. Ничью можно выбрать по 3.85.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Брентфорд» уже освоился за эти годы в АПЛ и играет здесь роль обыкновенного середняка, который на протяжении сезона находится в середине турнирной таблицы. Сейчас «пчелы» занимают 11 место с 16 очками и на девять пунктов отстает от зоны вылета. При должной собранности и везении, хозяева вполне могут создать проблемы нынешнему «Арсеналу». Два последних матча «Брентфорда» завершились крупным поражением от «Ливерпуля» (0:3) и победой над «Вест Хэмом» (3:2).

«Арсенал» идет в тройке лидеров чемпионата Англии и набрал уже 27 очков, что на один пункт меньше, чем у лидера «Манчестер Сити». «Канониры» очень рассчитывают побороться за чемпионство, а для этого необходимо обыгрывать таких неприятных соперников как «Брентфорд». В прошлом туре АПЛ «Арсенал» переиграл «Бернли» (3:1), а в Лиге Чемпионов одолел на своем поле «Севилью» (2:0).

Информация для ставок

«Брентфорд» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Арсенал» смог победить лишь в одной игре из пяти выездных за последнее время

«Арсенал выиграл три из пяти последних матчей у „Брентфорда“

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

„Арсенал“ будет играть исключительно на победу в этом матче и возможно достигнет ее, но вряд ли сохранит свои ворота „сухими“. Предлагаем сделать ставку на вариант „обе забьют“ по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Лига Ставок.