«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (22.05.2021)

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сегодня, 06:41

«Брентфорд» сыграет против «Борнмута» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брентфорд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Победа «Борнмута» оценивается в 3.8, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.

Форма команд

В первом матче полуфинала сильнее оказался «Борнмут», который выиграл дома со счётом 1:0. «Вишни» набрали 77 очков и финишировали на шестой строчке в Чемпионшипе. Клуб выиграл 22 матча, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 13 поединках. На счету команды 73 забитых и 46 пропущенных мяча в регулярном чемпионате. «Борнмут» не лучшим образом провёл концовку сезона, но за счёт предыдущих побед без труда вышел в плей-офф Чемпионшипа.

«Брентфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице с 87 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 24 поединка, 15 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету «пчел» 79 забитых и 42 пропущенных мяча в регулярном чемпионате. «Брентфорд» очень убедительно провёл этот сезон, включая его концовку. Поражение от «Борнмута» прервало длительную беспроигрышную серию клуба.

Информация для ставок

В последних пяти матчах «Брентфорд» забил восемь мячей

«Брентфорд» проиграл 1 матч из последних 13

У «Борнмута» три поражения в последних пяти матчах

Прогноз