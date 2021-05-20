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«Брентфорд» — «Борнмут». Прогноз на матч плей-офф Чемпионшипа (22.05.2021)

сегодня, 06:41

«Брентфорд» сыграет против «Борнмута» в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на данный поединок.

Англия. Чемпионшип 2020/2021
Брентфорд
Борнмут
- : -
22 мая 2021, 14:30
суббота
0 - 1
Первый матч
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.993.653.85
Лига Ставок 2.00 3.50 3.65
Мелбет 2.05 3.54 3.78
1XBET 2.05 3.54 3.78
BetBoom 2.00 3.45 3.65

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Брентфорд» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.95. Победа «Борнмута» оценивается в 3.8, ничейный исход представлен таким же коэффициентом.

Форма команд

В первом матче полуфинала сильнее оказался «Борнмут», который выиграл дома со счётом 1:0. «Вишни» набрали 77 очков и финишировали на шестой строчке в Чемпионшипе. Клуб выиграл 22 матча, 11 раз сыграл вничью и проиграл в 13 поединках. На счету команды 73 забитых и 46 пропущенных мяча в регулярном чемпионате. «Борнмут» не лучшим образом провёл концовку сезона, но за счёт предыдущих побед без труда вышел в плей-офф Чемпионшипа.

«Брентфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице с 87 баллами в активе. В нынешнем сезоне команда выиграла 24 поединка, 15 раз сыграла вничью и проиграла в 7 матчах. На счету «пчел» 79 забитых и 42 пропущенных мяча в регулярном чемпионате. «Брентфорд» очень убедительно провёл этот сезон, включая его концовку. Поражение от «Борнмута» прервало длительную беспроигрышную серию клуба.

Информация для ставок

  • В последних пяти матчах «Брентфорд» забил восемь мячей
  • «Брентфорд» проиграл 1 матч из последних 13
  • У «Борнмута» три поражения в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — победа «Брентфорда» и ТБ 2.5 по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют, по коэффициенту 1.78.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.47 1.94 1.94 1.52 2.66
Лига Ставок 2.65 1.44 1.85 1.89 1.47 2.55
Мелбет 1.94 1.96
1XBET 1.94 1.96
BetBoom 2.70 1.42 1.86 1.88 1.46 2.55
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:11
Хозяева должны побеждать
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